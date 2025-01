Verweij onthult voor Ajax gunstige details rondom verhuur Akpom aan Lille OSC

Ajax verhuurt Chuba Akpom tot het einde van het seizoen aan Lille OSC. Dit meldt Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag. De Franse club neemt het volledige salaris van de Engelse aanvaller over en kan Akpom na deze jaargang voor 12,5 miljoen euro definitief overnemen.

Akpom had deze transferperiode keuze te over. Naast Lille hadden ook Fiorentina en Sunderland belangstelling voor de 29-jarige Engelsman. Hij kiest nu dus voor de club die woensdag nog met 6-1 won van Feyenoord in de Champions League.

De naar Lille vertrekkende Akpom is derde keus voor de spitspositie, achter Brian Brobbey en Wout Weghorst. Daarnaast drukt zijn salaris zwaar op de begroting, waardoor de huurdeal met Lille aantrekkelijk is voor de clubleiding in Amsterdam.

De medio 2023 aangetrokken Akpom kwam in anderhalf jaar tijd tot 68 wedstrijden in het shirt van Ajax. De aanvaller scoorde 23 keer en tekende daarnaast voor één assist.

Akpom kwam donderdagavond voorlopig voor het laatst in actie voor Ajax. Hij zag in de eerste helft een schot gekeerd worden door Galatasaray-doelman Fernando Muslera, waarna Bertrand Traoré in de rebound alsnog scoorde.

David Ornstein van The Athletic meldde vrijdagmiddag al dat Akpom onderweg was naar Frankrijk om de huurdeal af te ronden. Verweij onthult enkele uren later dus het bedrag rondom de optie tot koop en dat Lille het volledige salaris voor zijn rekening neemt.

Akpom werd medio 2023 door Sven Mislintat voor 12,3 miljoen euro overgenomen van Middlesbrough. De in Londen geboren aanvaller wist nooit een vaste basisplaats te veroveren bij Ajax en vertrekt nu dus tijdelijk.