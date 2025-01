Ornstein deelt update over toekomst Henderson na bewogen dagen bij Ajax

Jordan Henderson verlaat Ajax niet in de slotfase van de winterse transferwindow. Dit meldt journalist David Ornstein van The Athletic vrijdagavond. Henderson werd donderdag hevig in verband gebracht met AS Monaco en leek Ajax ook tussentijds te gaan verlaten.

Henderson heeft inmiddels een verhelderend gesprek gehad met de clubleiding met Ajax en wil zich de komende maanden vol inzetten voor de Amsterdamse club. De 34-jarige middenvelder wil nu niets liever dan het seizoen afsluiten met het winnen van prijzen.

De Engelsman zou donderdag intern het zware dreigement hebben geuit dat hij niet meer voor Ajax wil uitkomen, indien de Amsterdammers niet meewerken aan een winterse transfer. Het dreigement sloeg bij Ajax in als een bom.

Ajax wil de aanvoerder met een contract tot medio 2026 niet tussentijds naar Monaco laten vertrekken, daar hij een belangrijke rol speelt in de jacht op een plaats in de top twee van de Eredivisie. Henderson speelde donderdag 'gewoon' tegen Galatasaray, maar gaf kort voor de aftrap zijn aanvoerdersband aan Remko Pasveer. Op deze manier hoefde hij na afloop niet als captain voor de camera's te verschijnen.

Het Algemeen Dagblad meldde vrijdagochtend al dat Henderson aan technisch directeur Alex Kroes had beloofd dat hij het seizoen zou afmaken bij Ajax. De routinier had daarnaast spijt van zijn wens om de club transfervrij in te ruilen voor een contract tot medio 2026 bij Monaco.

De transfermarkt in Europa is nog niet gesloten, maar Ornstein weet dus dat Monaco sowieso niet de volgende bestemming zal zijn voor Henderson. De middenvelder is nu in voorbereiding op De Klassieker tegen Feyenoord van zondag.

De vorig jaar aangetrokken Henderson, met een verleden bij onder meer Liverpool en Al-Ettifaq, staat inmiddels op 44 wedstrijden in het shirt van Ajax. De controleur scoorde nog niet, maar tekende al wel voor acht assist.