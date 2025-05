Eerste reactie Rafael van der Vaart op komst Heitinga naar Ajax: 'Ik had het liever niet, want...'

John Heitinga is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo maakte de Amsterdamse club zaterdag wereldkundig. De van Liverpool afkomstige coach gaat bij de nummer twee in de Eredivisie van afgelopen seizoen intensief samenwerken met assistent Marcel Keizer.

Uiteraard wordt de aanstelling van Heitinga uitgebreid besproken in de diverse media. Rafael van der Vaart geeft voorafgaand aan de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter zijn mening bij Ziggo Sport.

''Het vervelende is dat als je iemand goed kent en dit werk doet op tv... Ik had het liever niet, want je moet hem ook een draai om zijn oren kunnen geven als het slecht gaat. En dat gaan we ook zeker doen'', reageert Van der Vaart op de aanstelling van Heitinga bij Ajax.

''Maar ik hoop wel dat het goed gaat'', benadrukt de analist direct. ''Want het is wel een echte Ajacied. Johnny is bij de fans echt nummer één. Wat dat betreft heeft Ajax wel voor de makkelijke weg gekozen. Iedereen is tevreden.''

''Wat ik van de spelers hoor is dat iedereen tevreden was over Heitinga in dat half jaartje'', verwijst Van der Vaart naar de zes maanden die Heitinga als interim-hoofdtrainer doormaakte bij Ajax in 2023.

''En Keizer komt ook opeens om de hoek kijken. Daar had ik helemaal niet meer aan gedacht. Het is een pittige opdracht, want Farioli heeft het heel goed gedaan met dit materiaal. Dus ik ben wel benieuwd'', kijkt Van der Vaart reikhalzend uit naar komend seizoen.

''Het is te hopen dat hij veel van Arne Slot heeft opgestoken'', vult Marco van Basten aan met een glimlach. De oud-aanvaller benadrukt daarnaast dat het goed is dat Ajax met Heitinga voor een kind van de club heeft gekozen, maar dat het ook afwachten is.