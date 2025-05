Grote Europese club legt officieel bod neer bij Feyenoord voor Igor Paixão

Igor Paixão maakt deze zomer mogelijk de overstap naar de Ligue 1. 1908.nl weet te melden dat Olympique Marseille zich officieel heeft gemeld in De Kuip om te onderhandelen over de Braziliaan.

De interesse van Marseille is dusdanig serieus, dat de club al een bod heeft neergelegd in Rotterdam-Zuid. Over de precieze hoogte van het bedrag wordt geen mededeling gedaan, al verzekert het medium dat het bij een transfer zou gaan om een recordbedrag.

Het uitgaande transferrecord van Feyenoord is momenteel in handen van Santiago Gimenez én Mats Wieffer, die voor 32 miljoen euro vertrokken naar respectievelijk AC Milan en Brighton & Hove Albion.

Met name vorig seizoen heeft Paixão zijn kwaliteiten geëtaleerd. De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities.

In de thuiswedstrijd in de Champions League tegen AC Milan maakte de aanvaller grote indruk. De rechtspoot, die tot medio 2029 vastligt bij Feyenoord, was ongrijpbaar voor de Italiaanse defensie en tekende voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Paixão zag zijn puike prestaties dit seizoen bijna worden beloond met zijn eerste oproep voor het nationale team van Brazilië. Nieuwbakken bondscoach Carlo Ancelotti koos bij de bekendmaking van de definitieve selectie toch voor andere namen.

Als Paixão kiest voor Marseille, is hij komend seizoen verzekerd van minimaal acht wedstrijden in de competitiefase van de Champions League. Feyenoord moet twee voorrondes overleven om dat stadium van het toernooi te bereiken.

Voor de nummer drie van Nederland lijkt het hoe dan ook een lucratieve zomer te worden. Dávid Hancko vertrekt vrijwel zeker bij Feyenoord, dat in onderhandeling is met Al-Nassr. De Saudi's zouden bereid zijn 40 miljoen over te maken voor de Slowaakse verdediger.