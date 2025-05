Sem Steijn doet vlak na transfer naar Feyenoord aankoop van 1,25 miljoen euro

Sem Steijn (23) keert terug naar zijn geboortestad Den Haag, zo brengt Bekende Buren naar buiten. De kersverse miljoenenaanwinst van Feyenoord heeft volgens de website een ‘droomvilla’ aangeschaft.

Steijn heeft zijn appartement in Enschede voor 425.000 euro te koop gezet. Nadat hij FC Twente heeft verlaten voor Feyenoord beloont de aanvallende middenvelder zichzelf met een flinke huizenupgrade.

Steijn heeft deze week een koopcontract getekend voor een luxe villa in Den Haag. Volgens Bekende Buren bedraagt het prijskaartje liefst 1,25 miljoen euro.

De Feyenoorder heeft zijn villa gefinancierd met een hypotheek van €1.117.157. Steijn gaat er behoorlijk op vooruit ten opzichte van zijn moderne appartement.

De vrijstaande villa in Den Haag heeft liefst 222 m² woonoppervlakte en zes slaapkamers. Ook kan Steijn straks uitrusten in zijn riante tuin, met een vijver en meerdere overdekte zitplekken.

Bovendien ligt de in 2013 gebouwde villa een stuk dichter bij zijn familie. Vader Maurice is trainer van Sparta en dus altijd in de buurt.

Het is vooralsnog onbekend hoeveel Steijn bij Feyenoord gaat verdienen. Wel is hij sinds dit jaar recordaanwinst van de Rotterdamse club. De zestienvoudig landskampioen telde minstens 10 miljoen euro neer voor Steijn.