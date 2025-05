Nijhuis neemt keihard wraak na opsluiting in kleedkamer: 'Die Janssen gaat eraan'

Hilarische beelden tijdens de 'Wedstrijd van je Leven' tussen FC De Rebelle en VV Rietmolen, georganiseerd door ESPN. Theo Janssen was zó ontevreden over het optreden van Bas Nijhuis dat hij besloot om de scheidsrechter korte tijd op te sluiten in de kleedkamer.

''Fluit jij de tweede helft of ik?'', vraagt verslaggever Hans Kraay junior met een kwinkslag. ''Ik ga fluiten. Want Bas floot zó slecht de eerste helft, dat ik heb besloten het zelf over te nemen'', antwoordt Janssen in de rust van het ludiek bedoelde duel.

Kraay wil vervolgens weten of Nijhuis echt zit opgesloten. ''Bas, fluit je de tweede helft ook?'', vraagt hij aan de arbiter uit Enschede. ''Schiet op, man'', roept Nijhuis, terwijl hij door het raampje boven de kleedkamerdeur kijkt. Ondertussen neemt Danny Koevermans de honneurs waar op het veld.

''Theo Janssen meent dat het zonder jou een stuk beter gaat'', geeft Kraay mee aan Nijhuis, terwijl Janssen weer richting het veld vertrekt. Op beelden van ESPN is even daarna te zien dat de oud-middenvelder al lachend de sleutel van de kleedkamer van Nijhuis toont.

Nijhuis mag uiteindelijk naar buiten en zint direct op wraak. ''Die Janssen gaat eraan'', klinkt het, terwijl de scheidsrechter richting de Vitesse-icoon sprint. Janssen gaat snel achter de afrastering staan, maar dat mag niet helpen.

Nijhuis pakt zijn scheidsrechtersspray erbij en spuit het hoofd van Janssen helemaal onder. ''Dit is het dikverdiende loon van Theo Janssen. Goed gedaan, Bas'', kraait commentator Koert Westerman van plezier.

VV Rietmolen won de verkiezing van ESPN, dat een oproep deed aan amateurclubs om het op te nemen tegen de voormalig profs van FC De Rebellen. Ruim 1.500 elftallen deden mee en mede vanwege diverse ludieke acties ontving VV Rietmolen bijna 10.000 stemmen.

Bij FC De Rebellen maken onder meer Glenn Helder, Danny Koevermans, Tommie van der Leegte, Ali Boussaboun en Diego Biseswar hun opwachting. Janssen fungeert als scheidsrechter en Nijhuis dus als arbiter.