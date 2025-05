Van der Vaart wijst allerslechtste speler van Inter aan: 'Draaicirkel van een Boeing'

Rafael van der Vaart heeft genoten van Paris Saint-Germain, dat in de finale van de Champions League keihard afrekende met Inter (5-0). De analist van Ziggo Sport is na afloop genadeloos voor een speler aan de kant van de verliezende ploeg uit Milaan.

Van der Vaart uit bij de betaalzender forse kritiek op de 37-jarige Francesco Acerbi. De routinier, die in een driemansverdediging opereerde, had ontzettend veel moeite met onder meer de achttien jaar jongere Desiré Doué. De vleugelaanvaller van PSG was in topvorm, scoorde tweemaal en gaf een assist.

Doué kon na rust doorlopen op het doel van Inter-keeper Yann Sommer, om vervolgens beheerst de 3-0 in de hoek te schieten. Kort werd de doorgeschoven Acerbi totaal verrast door een actie van Ousmane Dembélé op het middenveld.

''Die verdediging van Inter...'', verzucht Van der Vaart bij het zien van de beelden, om direct een hoofdschuldige aan te wijzen. ''Die Acerbi was echt de slechtste man van het veld. Kijk hier, de draaicirkel van een Boeing.''

Na de 3-0 van Doué, die een applauswissel kreeg van trainer Luis Enrique, was het nog niet klaar voor Inter. Khvicha Kvaratskhelia maakte er 4-0 van en invaller Senny Mayulu bepaalde de eindstand op 5-0 voor PSG.

Een bittere pil voor Inter, dat twee jaar geleden in de finale met 1-0 verloor van Manchester City. De Italiaanse grootmacht was in 2010 voor het laatst de beste club van Europa.

Voor PSG daarentegen is de eerste eindzege in de Champions League ooit een feit. Het is de tweede keer dat een Franse club het miljardenbal wint. Olympique Marseille veroverde Europa in 1993, in het debuutjaar van de Champions League.