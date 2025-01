Ajax is diep teleurgesteld in Jordan Henderson, die zwaar dreigement heeft geuit

Ajax is enorm teleurgesteld in Jordan Henderson, zo meldt De Telegraaf donderdagavond. De 34-jarige middenvelder, die tegen Galatasaray (2-1 winst) speelde zonder zijn aanvoerdersband, wil ten koste van alles een vertrek naar AS Monaco forceren.

Henderson profileert zich al sinds zijn komst naar Ajax, nu exact een kalenderjaar geleden, als een op-en-top-prof, maar dat imago heeft volgens De Telegraaf deze week 'een lelijke deuk' opgelopen. De clubleiding heeft het gevoel dat Henderson sinds de interesse van Monaco 'niet meer voor rede vatbaar' is.

Henderson kan in het vorstendom een contract tot medio 2026 tekenen en wil per se vertrekken. Ajax wil zijn aanvoerder in deze fase echter onder geen beding laten gaan, omdat de routinier enorm belangrijk is bij het grote doel van minimaal in de top twee van de Eredivisie eindigen.

Door de nadrukkelijke belangstelling van Monaco lijkt Henderson volgens De Telegraaf 'eurotekens' in de ogen te hebben gekregen. Ajax zou donderdag het verzoek hebben gekregen van Henderson om transfervrij te mogen overstappen naar Monaco.

Henderson zou intern het zware dreigement hebben geuit dat hij niet meer voor Ajax wil uitkomen, indien de Amsterdammers niet meewerken aan een winterse transfer. Het dreigement is binnen Ajax ingeslagen als een bom.

Opvallend is dat De Telegraaf een andere lezing heeft over het afnemen van de aanvoerdersband van Henderson dan het Algemeen Dagblad eerder op de avond gaf. Waar het AD sprak over een verzoek van Henderson zelf om geen aanvoerder te zijn, heeft De Telegraaf het over een harde beslissing van trainer Francesco Farioli.

Farioli zou hebben geoordeeld dat het dreigement van Henderson om niet meer te spelen aanvoerder onwaardig is en daarom Pasveer hebben aangewezen als aanvoerder. Dat zou vlak voor de wedstrijd tegen Galatasaray zijn besloten, want Henderson stond wel als aanvoerder op het wedstrijdformulier.