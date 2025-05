'Ajax wil spitspositie versterken met juweel van Osijek'

Ajax is in de markt voor Anton Matkovic, zo weet het Kroatische 24Sata. De aanvaller van NK Osijek, omschreven als het juweel van Osijek, staat niet alleen bij de Amsterdammers op de radar.

De 1,91 meter lange centrumspits kwam afgelopen seizoen vijftien keer in actie voor Osijek, dat als zevende eindigde in de Kroatische competitie. Hoewel Matkovic daarin niet tot scoren kwam, liet hij wel een sterke indruk achter.

Niet alleen Ajax heeft hem in het vizier; volgens Kroatische media staat hij op de radar van meerdere Europese clubs.

De jeugdinternational van Kroatië maakte in het seizoen 2023/24 vijf doelpunten voor Osijek, maar raakte begin dit kalenderjaar zwaar geblesseerd. Hij is momenteel bezig aan zijn herstel en hoopt deze zomer zijn rentree te maken.

Volgens het Kroatische medium geldt Matkovic ondanks zijn blessure als een serieus transferdoelwit. Osijek zou mikken op een transfersom van tussen de 2 en 3 miljoen euro. Of Ajax bereid is dat bedrag op tafel te leggen, is vooralsnog onbekend.

Naast Matkovic is Ajax bezig met de komst van Robin Roefs en Dusan Tadic. Laatstgenoemde kondigde vrijdagavond zijn vertrek aan bij Fenerbahçe. Volgens Turkse media hebben Ajax en Southampton een bod uitgebracht op de Serviër.

Ajax heeft momenteel al drie Kroaten onder contract: Josip Sutalo, en de van een verhuur teruggekeerde Jakov Medic en Borna Sosa. Laatstgenoemden mogen deze zomer vertrekken, terwijl ook Sutalo bij een goed bod mag uitkijken naar een nieuwe club.