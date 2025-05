Ajax krijgt concurrentie van PSV, Feyenoord en nog drie clubs in strijd om transfertarget

Ajax krijgt concurrentie van onder meer PSV en Feyenoord in de strijd om Robin Roefs, zo blijkt uit een analyse van het Algemeen Dagblad zaterdagmiddag. De 22-jarige keeper van NEC staat in de ‘serieuze belangstelling’ van zes clubs, waaronder dus de gehele Nederlandse top.

Eerder deze week werd bekend dat Roefs bovenaan de lijst van Ajax staat om het keepersgilde te versterken. De goalie van NEC werd eerder dit seizoen ook al gelinkt aan PSV. De interesse van Feyenoord was nog niet bekend.

Ajax licht de koopoptie in het huurcontract van Matheus niet, waardoor de Braziliaanse keeper deze zomer terugkeert bij SC Braga. Het contract van Remko Pasveer loopt af, maar de routinier kan zijn verbintenis verlengen. Een deal is alleen nog altijd niet gevonden.

Dat betekent dat de Amsterdammers zich deze zomer moeten versterken met een keeper. “De naam van Roefs prijkt bovenaan het lijstje, maar Ajax heeft veel concurrentie, aangezien de keeper van NEC bij nóg vijf clubs, waaronder PSV en Feyenoord, in de serieuze belangstelling staat”, aldus het AD.

Voetbal International meldde eerder deze week dat NEC ongeveer zes miljoen euro wil ontvangen voor Roefs. “NEC hanteert een bodemprijs van om en nabij de zes miljoen en dat is voor Ajax te gortig, maar de Amsterdammers laten zich niet afschrikken en onderzoeken toch de opties om hem naar de hoofdstad te krijgen.”

PSV is druk bezig met de komst van Nick Olij. Walter Benítez vertrekt bij de Eindhovenaren en Joël Drommel wordt mogelijk ingezet om de deal met Sparta Rotterdam rond te krijgen. De regerend landskampioen heeft daarnaast ook Daniel Peretz, de tweede keeper van Bayern München, op het oog.

Bij Feyenoord staat zowel Timon Wellenreuther als Justin Bijlow onder contract. Over de toekomst van het tweetal is nog niks bekend. De kans is heel groot dat in ieder geval één van hen deze zomer vertrekt. Wellenreuther ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip. Het contract van Bijlow loopt volgend jaar zomer af.