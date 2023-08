Verbeek walgt van ‘obscene’ Michiel Kramer: ‘Het is stuitend en absurd’

Zondag, 20 augustus 2023 om 18:18 • Rian Rosendaal

Gertjan Verbeek is bepaald niet te spreken over Michiel Kramer. De aanvaller van RKC Waalwijk leek na zijn benutte strafschop tegen AZ een obsceen gebaar te maken richting de meegereisde fans uit Alkmaar, al was dat op de videobeelden niet heel goed te zien. Het gebaar leek niet in de richting van juichende en jonge fans van RKC op de lange zijde te zijn, zoals bleek uit de beelden van ESPN. Desondanks is Verbeek zeer kritisch op Kramer.

"Hij maakt een obsceen gebaar. We hebben een voorbeeldfunctie en daar zijn afspraken over gemaak", verzucht Verbeek tijdens zijn analyse bij ESPN in de rust van het treffen tussen RKC en AZ. "Dat had de scheidsrechter kunnen bestraffen met geel. Waarom doe je dit? Waarom provoceer je? Je schiet hem (de penalty, red.) goed binnen en je staat 1-0 voor. Tegenover een vak met mensen met kinderen. Het is weer een actie van Kramer die je moet veroordelen. Het is gewoon bij het belachelijke af. Je provoceert de tegenpartij en waarom?", is Verbeek heel duidelijk over het voorval met de RKC-spits.

Michiel Kramer lijkt een obsceen gebaar te maken richting de AZ-fans.

"Moet die wedstrijd dan weer gestaakt worden? Want daar reageert natuurlijk weer iemand op. Ja, ik vind het stuitend van Kramer." Verslaggever Cristian Willaert oordeelt dat Kramer hiervoor een gele kaart had verdiend. "Absoluut", is Verbeek het daar volledig mee eens. "Voor mijn part haal je hem als trainer van het veld af. Hij heeft een voorbeeldfunctie, dus houd daar nou eens mee op. Leg het niet altijd bij de supporters neer en daag ze niet uit. Dat heeft geen zin, gedraag je op een fatsoenlijke manier. En juich op een normale manier. Het is absurd, ik heb er geen woorden voor. Laten we het maar ergens anders over hebben."

Kramer als recidivist

Kramer kwam in de afgelopen jaren vaker negatief in het nieuws. In maart nog leek hij NEC-doelman Jasper Cillessen vol in het gezicht te raken. De keeper liet bij een redding de bal los, waardoor hij en Kramer allebei voor de rebound konden gaan. Cillessen tikte de bal alsnog weg. Daarna liep de aanvaller van RKC door op de keeper, die licht geraakt werd aan het hoofd. Cillessen hield een klein sneetje op de neus over, maar kon wel doorspelen. "Het is volgens mij de derde of vierde keer in mijn carrière dat hij bewust doorloopt", zei Cillessen na afloop. "En nu dus weer. Ik heb geen idee waarom, dat moet je aan hem vragen." Kramer ontkende in alle toonaarden: "Ik ga niet iemand bewust op zijn hoofd slaan of schoppen of weet ik wat", zegt de spits van RKC. Van vorige incidenten weet Kramer zogenaamd niets. "Nee, nee. Volgens mij gebeurt hier verder helemaal niks."

1 december 2013: ADO Den Haag - Ajax (0-4) – Kramer slaat Cillessen en krijgt flinke schorsing

Kramer ging bijna tien jaar geleden voor het eerst in de fout jegens Cillessen, destijds de keeper van Ajax. De aanvaller, toentertijd speler van ADO, plantte een elleboog in het gezicht van de Ajax-goalie. Kramer kreeg een gele kaart, maar scheidsrechter Reinold Wiedemeijer verklaarde na afloop het incident zelf niet te hebben gezien. In het pre-VAR-tijdperk kon de aanklager betaald voetbal dan achteraf nog ingrijpen. Kramer werd vier duels geschorst, waarvan een voorwaardelijk. "Ik had rood moeten krijgen voor mijn actie tegen Cillessen", zei Kramer destijds. "Het valt niet goed te praten."

30 november 2014: ADO Den Haag - Ajax (1-1) – Kramer laat voet hangen en raakt Cillessen op hoofd

Een jaar later vond een nieuw akkefietje plaats. Een bal die tussen Kramer en Cillessen inviel leverde een botsing op tussen de spits van ADO en de keeper van Ajax. Cillessen pakte de bal, Kramer sprong niet hoog genoeg op en sleepte met zijn schoen over het hoofd van de goalie. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag geen aanleiding om een kaart te trekken. De aanklager betaald voetbal stelde ditmaal geen onderzoek in.

23 oktober 2016: Feyenoord - Ajax (1-1) – Kramer loopt bewust met been door op hoofd van Onana

Kramer raakte twee jaar later als speler van Feyenoord opnieuw in opspraak. Ajax had Cillessen inmiddels ingeruild voor Onana, die eveneens te maken kreeg met Kramer. Nadat Dirk Kuijt de 1-1 laat in de wedstrijd op het scorebord had gezet, maakte Kramer bij het juichen een beweging met zijn been in het gezicht van de doelman. Aan de hand van televisiebeelden vond de aanklager dat geen sprake was van een zeer zware overtreding waar een vooronderzoek voor gestart kon worden: opnieuw kwam Kramer weg.