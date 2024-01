V/d Vaart wil debutant in Oranje: ‘Hij is zo sierlijk, ik weet niet wat ik zie!’

Rafael van der Vaart wil Joshua Zirkzee zo snel mogelijk in Oranje zien, zo laat de analyticus zondagavond weten tijdens het programma Studio Voetbal van de NOS. De spits van Bologna maakte veel indruk op Van der Vaart tijdens het Coppa Italia-duel met Fiorentina, ondanks dat hij niet tot scoren kwam.

Afgelopen dinsdag kwam Zirkzee met zijn ploeg niet verder dan een 0-0 gelijkspel na 120 minuten voetbal, waardoor penalty’s uitkomst moesten brengen. Ondanks dat de Nederlander zijn strafschop benutte, trok Fiorentina aan het langste eind met vijf om vier benutte strafschoppen.

Desondanks heeft de 22-jarige spits een onuitwisbare indruk achtergelaten op Van der Vaart. “Ik heb hem tegen Fiorentina in de Coppa Italia in actie gezien. Ik wist niet wat ik zag. Zó goed. Echt niet normaal. Hoe hij is aan de bal... een beetje Patrick Kluivert-achtig. Heel sierlijk.”

“Ik hoop echt dat hij zich door blijft ontwikkelen, want dan gaan wij nog heel veel plezier beleven aan Joshua Zirkzee”, besluit de analyticus.

Zirkzee zat nog niet eerder bij de selectie van het Nederlands elftal. Wel kwam hij tot dusver negentien keer in actie voor Jong Oranje en in die optredens kwam de aanvalsleider zevenmaal tot scoren.

In Italië wordt al maanden lovend gesproken over Zirkzee, die in het huidige Serie A-seizoen al zeven keer scoorde. Zijn puike prestaties bleven niet onopgemerkt in de Italiaanse top, want transfermarktexpert Gianluca Di Marzio meldde begin januari dat de top van AC Milan op de tribune zat voor de Nederlander.

Eenvoudig wordt het voor AC Milan echter niet om Zirkzee over te nemen. Bologna is in ieder geval deze winter niet bereid vrijwillig mee te werken aan een vertrek van de 22-jarige spits, zo liet technisch directeur Marco Di Vaio eerder weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Er zou volgens Di Vaio maar één club zijn die aanspraak maakt om Zirkzee over te nemen vanwege een terugkoopclausule: Bayern München.

