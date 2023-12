Van Peperstraten tipt Ajax ultieme winterversterking: ‘Onzichtbaar goed’

Ajax lijkt de club waar in de winter de meeste reparatiewerkzaamheden zullen plaatsvinden. De Amsterdammers zijn dringend op zoek naar een nieuwe nummer 6 en worden daarbij in verband gebracht met Marten de Roon. Een goede optie, stelt Toine van Peperstraten. Voetbalzone trok naar Amsterdam en maakte daar de balans op met de verslaggever annex presentator.

Kijkend naar de eerste seizoenshelft, maakt PSV veruit de meeste indruk op Van Peperstraten. Op de vraag wie de beste aankoop is hoeft hij niet lang na te denken. "Jerdy Schouten. Zonder twijfel. Die heeft zich zo makkelijk in het elftal gespeeld. Hij geeft PSV zoveel extra voetbal. Ik denk dat Bosz echt denkt: goud dat we hem hebben."

Bekijk hieronder het interview met Toine van Peperstraten:

In de schaduw van Schouten manifesteert ook Sergiño Dest zich goed, aldus Van Peperstraten. "Ook hij geeft PSV veel extra’s. Dat hebben ze fantastisch gedaan. De as van PSV staat gewoon als een huis. Benítez doet het ook prima. En wat te denken van Luuk de Jong. Die heeft een seizoen als in zijn jongste dagen. Als je dat bij elkaar optelt, trekt de rest zich aan hen op."

Van Peperstraten vermoedt dat ze in Amsterdam spijt hebben van het feit dat ze Peter Bosz hebben laten lopen. "Ik denk dat Mislintat bang was dat Bosz te veel macht zou grijpen, zeker op transfergebied. Als je kijkt wat hij (Bosz, red.), samen met Brands en Stewart voor elkaar heeft gekregen bij PSV, dat is echt geweldig. Er is wel een flinke dosis lef voor nodig geweest."

"Sangaré bijvoorbeeld is pas heel laat vertrokken. Het was de vraag of hij überhaupt zou vertrekken. Achteraf gezien is het bewonderenswaardig dat ze zoveel risico hebben genomen. Ik had verwacht dat PSV Sangaré heel hard nodig zou hebben, omdat ik vind dat ze een echte breker missen op het middenveld. Nu blijkt dat ze die breker niet missen. Ze lossen het voetballend op. Dat doen ze heel knap."

Zo soepel als het in Eindhoven gaat, zo stroef verloopt het seizoen van Ajax. De Amsterdammers zijn weliswaar opgeklommen op de ranglijst, maar kunnen ook zomaar door de ondergrens zakken. De belangrijkste prioriteit lijkt deze winter bij een nieuwe nummer 6 te liggen. Hoewel Van Peperstraten De Roon een goede optie vindt voor Ajax, vermoedt hij dat de middenvelder niet haalbaar is.

"Die gaat een stabiele subtopper in Italië (Atalanta, red.) niet verruilen voor Ajax. De achterban van Ajax zal ook denken: De Roon, worden we daar nou zoveel beter van? Maar ik denk dat hij vaak onzichtbaar goed is. Het is niet voor niks dat hij al jaren tot de vaste kern van Oranje behoort. Ik denk dat Ajax wel zo’n speler kan gebruiken."

Ook de rechtsbuitenpositie blijft een zorgenkindje bij Ajax. "En wat te denken van de achterhoede?", vult Van Peperstraten aan. "Als je met Hato doorgaat als centrale verdediger, moet je aan de slag met de linksbackpositie. En is er genoeg vertrouwen in Rensch als rechtsback? Het ontbreekt aan heel veel dingen bij Ajax."

"Waar ik mij het meest over verbaasd heb is het feit dat nieuwe jongens zich eenzaam hebben gevoeld. Akpom gaf aan dat hij alleen werd gelaten in zijn appartement. Hoe dat kan gebeuren? Een raadsel. Ik sprak laatst met Michael van Praag en ze zijn zich dat nu ook heel goed bewust. Dit mag niet nog een keer gebeuren. Die spelers worden voor miljoenen gekocht. Er moet ook geïnvesteerd worden in het zich thuis laten voelen van die spelers."

