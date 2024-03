Van der Vaart: â€˜Een schande dat hij bij PSV speelt en niet bij Ajaxâ€™

Van der Vaart: ‘Een schande dat hij bij PSV speelt en niet bij Ajax’

Rafael van der Vaart kan niet begrijpen dat Sergiño Dest bij PSV speelt en niet bij Ajax. De linkervleugelverdediger stond afgelopen zomer op een lijstje in Amsterdam, maar koos voor een avontuur in het Philips Stadion. Daar is Dest wekelijks belangrijk.

Dest is dit seizoen een van de belangrijkste schakels bij PSV en liet vrijdag zien de gehele linkerkant te kunnen bestrijken, daar hij veelvuldig als linksbuiten uitkwam doordat Malik Tillman naar binnen trok.

"Dat is wel echt een voltreffer gebleken voor PSV", snijdt presentator Wytse van der Goot het spel van Dest aan in Rondo. "Ajax heeft echt liggen slapen", haakt Khalid Boulahrouz in.

"Als je hem ziet spelen, dan is het toch een schande dat hij bij PSV speelt?", vraagt Van der Vaart zich hardop af. "Dat is echt ongelooflijk. Hij en Noa Lang hadden liever bij Ajax gespeeld. Ze wilden allebei terug. Maar als jij die spelers niet een beetje kietelt, gebeuren dit soort dingen."

Van der Goot slaat daarop aan. "PSV is toch ook een club gebleken waar dit soort spelers prima tot wasdom komen?", aldus de presentator. Van der Vaart: "Voor die jongens is het prima, maar ik kijk even naar Ajax als club. Dat is toch gek?"

Marco van Basten waakt voor te veel optimisme rond Dest. "Ik zie alleen maar beelden van het aanvallen tegen Go Ahead, maar verdedigen is een ander verhaal, hè. We zullen het zien woensdag (tegen Dortmund, red.)."

Dest kwam dit seizoen in 31 officiële wedstrijden in actie namens PSV en was daarin goed voor twee goals en zes assists. De Eindhovenaren huren hem van FC Barcelona, waar Dest naar verluidt een flink salaris opstrijkt.

Het is dan ook de vraag of de international van de Verenigde Staten behouden kan blijven voor de Eindhovenaren. PSV heeft een optie tot koop weten te bedingen, maar hikt dus tegen het salaris aan van Dest.

