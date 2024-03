Van den Heuvel weet waarom Quincy Promes zo snel mogelijk naar Nederland wil

Quincy Promes zal hoogstwaarschijnlijk zonder tegenstribbelen gaan meewerken aan uitlevering aan Nederland, zo vermoedt John van den Heuvel. De misdaadverslaggever vertelt in een video-item van De Telegraaf daags na de aanhouding van de Spartak Moskou-aanvaller in Dubai dat de omstandigheden voor hem zullen verslechteren als hij niet meewerkt.

De arrestatie van woensdag is gekoppeld aan een uitleveringsverzoek van Nederland, waar Promes een lange gevangenisstraf uit moet zitten wegens betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een familielid.

Wanneer Promes aankomt in Nederland, is vooralsnog onbekend. De aanvaller kan namelijk nog wel bezwaar maken tegen zijn uitlevering. Zijn huisarrest in Dubai werd woensdag onmiddellijk omgezet in verblijf in de gevangenis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het hangt van één belangrijk punt af wanneer Promes naar Nederland komt”, vertelt Van den Heuvel. “Het ligt er gewoon aan hoe Promes er zelf in staat. Als hij zich niet verzet tegen uitlevering, dan kan het heel snel gaan.”

“Maar als hij zich verzet, dan zal er een procedure volgen in Dubai. Dan zal een rechter in Dubai zich over het uitleveringsverzoek van Nederland moeten buigen. Nederland zal dan meer informatie moeten geven over de reden van het uitleveringsverzoek, al vormt dat geen probleem.”

“Daarna oordeelt de rechter pas of het uitleveringsverzoek kan worden gehonoreerd”, vervolgt de misdaadjournalist. “Dat hele proces zou dan nog weken of maanden kunnen duren. Ondertussen zal hij wel in de gevangenis in Dubai moeten blijven.”

“Hij zit in een huis van bewaring. Uitleveringsdetentie. Het is niet comfortabel om daar te zitten. Promes is gewend aan vijfsterrenluxe, en die luxe is er niet in de gevangenis in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik denk dat hij daar niet lang zal willen zitten en dat hij zich niet zal willen verzetten tegen uitlevering”, aldus Van den Heuvel.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties