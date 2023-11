Unieke beelden van PSV - Ajax: ‘Stop het spel! Stop het spel!’

Woensdag, 1 november 2023 om 15:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:40

ESPN heeft beelden gedeeld van de scheidsrechterscommunicatie rond het medische noodgeval tijdens PSV - Ajax. Na een half uur spelen legde scheidsrechter Danny Makkelie het spel stil vanwege een reanimatie op de tribune. Nadat deze succesvol was verlopen, zo'n vijf minuten na het onderbreken van de wedstrijd, konden beide ploegen verder.

Makkelie kreeg via zijn oortje ingefluisterd dat er werd gereanimeerd op de tribune. "Iedereen zegt: 'Stop het spel! Stop het spel!", aldus de vierde man. Makkelie nam het bevel vrij snel over en besloot het duel na een half uur spelen stil te leggen.

???????? ???? ?????????????? ??????: de reanimatie op de tribune tijdens PSV - Ajax, door de ogen van de arbitrage. ??#ExtraTijd #psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 1, 2023

"Ik had in eerste instantie niet in de gaten wat er aan de hand was, maar zag wel het publiek het gebaar maken dat de wedstrijd moest worden gestopt", aldus Makkelie. "Dat is een buitengewoon mooi signaal. Zij onderkenden dat er iets ernstigs aan de hand was."

Voor Makkelie duurde het niet lang om de situatie op waarde te schatten. "Uiteraard stop je dan de wedstrijd, omdat het veel impact heeft op het publiek dat daar in de buurt zit. Het is ingrijpend om te zien. We hebben medici toen de kans gegeven om adequaat in te grijpen."

Op de beelden is verder een onderonsje te zien tussen Joey Veerman en Makkelie. De middenvelder van PSV heeft op dat moment geen flauw idee wat er aan de hand is en vermoedt dat er een bekertje op het veld ligt. "Ik dacht dat er iets naar beneden was gegooid", aldus Veerman.

Enkele minuten nadat Makkelie de wedstrijd had stilgelegd kon het duel worden hervat. Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad, sprak op X meteen over een 'staaltje eendracht dankzij medici, stewards, EHBO-mensen en alerte toeschouwers'.

Ook de door ESPN gedeelde beelden zorgen voor wederzijds respect. "Dit zijn wel echt de mooiste filmpjes van het seizoen", reageert iemand. Een ander: "Kloten wat er gebeurd is natuurlijk, maar de samenwerking en uitleg die we er nu bij krijgen is top. Hoop dat de persoon weer helemaal in orde is. Hulde voor de arbitrage, supporters, EHBO, spelers en technische staf van Ajax en PSV."