Dean Huijsen maakt in de week voor Feyenoord-uit zijn eerste voor sterk AS Roma

AS Roma heeft maandagavond een zeer ruime overwinning geboekt in de Serie A. In eigen huis was de ploeg van trainer Daniele De Rossi met 4-0 veel te sterk voor Cagliari. Het werd een bijzondere avond voor Dean Huijsen, die in de 55ste speelminuut binnen de lijnen kwam en vier minuten later zijn eerste goal in het Romeinse shirt maakte. Het was voor Roma de voorlaatste wedstrijd voor de Europa League-kraker tegen Feyenoord. Huijsen zelf is overigens niet ingeschreven voor het tweeluik met de Rotterdammers.

AS Roma - Cagliari 4-0

Het duel begon uitstekend voor, die nog voor het verstrijken van de tweede speelminuut op voorsprong kwamen dankzij een treffer van Lorenzo Pellegrini. Halverwege de eerste helft verdubbelde Paulo Dybala de score. Pellegrini fungeerde ditmaal als aangever: hij legde de bal op technisch vernuftige wijze klaar voor de Argentijn, die van dichtbij hard raak schoot.

Ook de 3-0 kwam op naam van Dybala. In de 51ste minuut schoot hij raak uit een strafschop, die hij mocht nemen na een handsbal van Cagliari-aanvaller Andrea Petagna. Het slotakkoord was voor invaller Huijsen die uit een hoekschop van Leandro Paredes de 4-0 tegen de touwen knikte. Het was het eerste doelpunt voor de Nederlander in dienst van Roma. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd op de rechtsbackpositie.

???????? ?????????????? MET ZIJN EERSTE!?? De Nederlander is pas 18 jaar, maar knikt zijn eerste goal voor AS Roma heerlijk binnen ??#ZiggoSport #SerieA ##RomaCagliari pic.twitter.com/mfQeWek7ji — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 5, 2024

