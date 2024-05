Tuchel wijst één zondebok aan na Bayern - Real: ‘Hij was veel te hebzuchtig’

Bayern München en Real Madrid hebben dinsdagavond in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League in een geweldig schouwspel met 2-2 gelijkgespeeld. Na afloop stelde Bayern-trainer Thomas Tuchel dat een overwinning van zijn ploeg mogelijk was geweest, ware het niet dat één speler de doelpunten zo makkelijk weggaf.

Bayern kwam na een sterke openingsfase toch op achterstand. Een prachtige steekpass van Toni Kroos zette Vinicius Júnior alleen voor Manuel Neuer, waarna de Braziliaan koeltjes kon afronden. Min-jae Kim, die in de basis begon door het ontbreken van Matthijs de Ligt, kwam deze zomer voor 50 miljoen euro over van Napoli, maar zag er niet sterk uit door veel te snel in te stappen.

“Kim moet niet zo agressief meebewegen met zijn aanvaller. Dat kan hij doen als de bal daadwerkelijk wordt ingespeeld. Maar hij kan simpelweg niet zoveel ruimte achter hem laten als centrale verdediger”, oordeelt Tuchel na afloop in een interview met Sky.

“Maar hij is gewoon te hebzuchtig, veel te hebzuchtig”, gaat Tuchel verder in zijn tirade. “Er staat geen druk op de bal, waardoor je niet weet wat er kan gaan komen. Dan is dit veel te gemakkelijk. Daar kan niemand hem meer helpen. Om zo agressief in te stappen, voordat de bal gespeeld is, is te hebzuchtig.”

Ook bij de tweede treffer van Real Madrid zag Kim er niet sterk uit. Een steekpass van Vinicius Júnior kwam uit bij Rodrygo, die door de Zuid-Koreaan naar het gras werd gewerkt. De bal ging op de stip, waarna Vinicius Júnior er 2-2 van kon maken.

“Weer is hij veel te hebzuchtig. Hij staat de hele tijd aan de goede kant, tot hij ineens onnodig baan vrijmaakt voor Rodrygo. Op het moment van de pass zit hij al fout. Als zoiets gebeurt, blijf dan in ieder geval op de been”, aldus een zeer verwijtende Tuchel.

Ook Marco van Basten stelt dat Kim schuldig is aan beide tegentreffers van Bayern. “Hij (Kim, red.) maakte een aantal cruciale fouten. Hij is steeds te laat. Kim is in deze wedstrijd een zeer belangrijke speler geweest, voor Real Madrid”, concludeert Van Basten bij Ziggo Sport.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties