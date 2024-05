Kenneth Perez snapt niks van compliment voor speler van Ajax: ‘Fuck off, man’

Ajax lijkt in Francesco Farioli de definitieve opvolger van interim-trainer John van ‘t Schip te hebben gevonden. De vraag is of de 35-jarige Italiaan meer uit bepaalde aankopen van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat kan halen als Van ‘t Schip en Maurice Steijn.

ESPN-commentator Sinclair Bischop ziet in Anton Gaaei in ieder geval nog genoeg potentie. De 21-jarige Deen kwam in de zomer van 2023 over van Viborg FF, maar wist in Amsterdam vooralsnog niet uit te groeien tot basisspeler.

Gaaei werd het afgelopen Eredivisie-seizoen twee keer voor rust gewisseld. Steijn deed het in de verloren Klassieker tegen Feyenoord na iets meer dan een half uur. Gaaei ging destijds in de fout bij de eerste twee tegentreffers.

Interim-trainer Van ‘t Schip wisselde hem in februari ook voor rust tegen AZ, nadat hij met slordig balverlies een counter van AZ inleidde die bijna de 2-0 opleverde.

“Ik ben benieuwd of een andere trainer meer uit bepaalde spelers haalt, want in sommige spelers zit wel veel potentie, misschien word ik uitgelachen maar zo’n Gaaei is een mooi voorbeeld”, zegt Bischop tijdens Voetbalpraat.

Kenneth Perez is het daar echter totaal niet mee eens. “Fuck off, man”, reageert de Deense analist, waarna hij een reprimande krijgt van presentator Vincent Schildkamp: “Kenneth, let een beetje op je woorden.”

Bischop is ervan overtuigd dat Gaaei uiteindelijk een mooie carrière kan krijgen. “Hij is iedere keer aanwezig met een assist. Verdedigend is hij misschien kwetsbaar. Ik zie wel bepaalde voorwaarden aan hem die je moet hebben om een goede aanvallende back te zijn.”

