Kritiek op mening Van Basten over Farioli: ‘Vind ik verbazingwekkend’

Ajax wil Francesco Farioli in de komende dagen presenteren als nieuwe trainer. Niet iedereen is voorstander van de keuze voor de 35-jarige Italiaan. Zo reageerde Van Basten onlangs verrast bij Rondo van Ziggo Sport.

“Ik ben niet op de hoogte, ik ken de man niet”, gaf Van Basten aan, toen hem gevraagd werd naar zijn mening over Farioli. “Ik vind het wel heel vreemd dat Ajax vanuit het niets met een naam komt die niets en niemand kent eigenlijk.” De analist liet weten niet te begrijpen waarom Ajax bij Farioli uitkwam en ziet liever een trainer die in zijn carrière nog meer heeft gepresteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Jurriaan van Wessem, die de Ligue 1 al jaren op de voet volgt, sprak afgelopen weekend uitgebreid met Voetbalzone over de aanstaande komst van Farioli en heeft de verbazing van Van Basten over de aanstelling van de Italiaan bij Ajax ook meegekregen.

“Dat vind ik verbazingwekkend, want ik ken Van Basten eigenlijk als iemand die altijd heel goed voorbereid was toen hij tien jaar geleden als analist begon bij Sport 1, de voorloper van Ziggo Sport”, zei de journalist. “Ik leverde destijds prepkits aan. Dat waren 8 à 9 A4-tjes met informatie wat commentatoren of analisten moesten weten aan feiten, situaties, maar ook met het nieuws van de persconferenties en tactische informatie.”

“Van Basten bereidde dat echt geweldig voor. Nu heeft hij zoiets van: ik ken Farioli niet. Hij was juist iemand die achter zijn bureau research zou doen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat je dat zegt… Maar ?tefan Kovács was in de jaren 70’ ook niet zo bekend toen hij trainer van Ajax werd. Die won uiteindelijk zeven prijzen.”

“Van Basten heeft in Monaco gewoond, dus die is echt wel bekend met wat er in Nice te koop is hoor”, vervolgde Van Wessem. Het zou hem verbazen als Van Basten Farioli echt niet heeft gekend. “Dus het is gewoon een beetje een blufferige uitspraak van hem. Als je hem niet kent, dan vind ik gewoon dat je je er niet mee moet bemoeien. Of het een goede trainer is voor Ajax, dat is de tweede vraag. Als Van Basten had gezegd dat hij Farioli te defensief vindt, dan had ik de kritiek begrepen. Maar niet kennen vind ik flauw. Emery kende bijvoorbeeld ook niemand en die stond er opeens bij Sevilla.”

‘Het publiek in Nice was al heel snel op het voetbal van Farioli uitgekeken’

Voetbalzone sprak uitgebreid met Ligue 1-kenner Van Wessem over Ajax-target Farioli. Lees artikel

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties