Transfervrij vertrek bij Feyenoord dreigt: ‘Tientallen clubs staan in de rij’

Zaterdag, 18 november 2023 om 12:55 • Wessel Antes • Laatste update: 13:02

Tientallen clubs hebben recentelijk geïnformeerd naar de diensten van Jaden Slory, weet 1908.nl. Het achttienjarige toptalent van Feyenoord loopt komende zomer uit zijn contract en volgens het Rotterdamse medium zit een verlenging momenteel nog niet in het verschiet. Slory en Feyenoord gaan komende week opnieuw in gesprek op Trainingscomplex 1908.

Feyenoord probeert er nog altijd alles aan te doen om Slory binnenboord te houden. ‘Binnen enkele dagen’ vindt er een gesprek plaats tussen zaakwaarnemer Wessel Weezenberg (Prime11) en Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Slory staat al jaren bekend als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van de regerend landskampioen.

Slory in actie tijdens een oefenwedstrijd met Feyenoord 1.

De pijlsnelle vleugelflitser kan er echter ook voor kiezen zijn carrière elders voort te zetten. 1908.nl weet te melden dat Slory zeer goed in de markt ligt, daar tientallen clubs recentelijk hebben geïnformeerd bij zijn management. Clubs uit het binnen- en buitenland willen de jeugdinternational maar wat graag overnemen van Feyenoord. Zijn naderende transfervrije status maakt Slory nog aantrekkelijker.

Pas op 1 januari mogen clubs Slory daadwerkelijk benaderen, al zou Prime11 reeds informele aanbiedingen op zak hebben. “Momenteel loopt er nog niets concreets, wat logisch is in de huidige fase”, aldus FeyenoordTM.

Jaden is de zoon van Andwélé Slory, die tussen 2007 en 2010 53 wedstrijden voor Feyenoord speelde. Zelfs is de rechtspoot al sinds 2013 actief in de Feyenoord Academy. Slory kan zowel op de linkerflank als rechterflank uit de voeten. Hij staat te boek als een buitenspeler die naast snelheid en techniek vaak een goed rendement kan weerleggen. Slory speelt zijn wedstrijden momenteel in Feyenoord Onder 21 en Nederland Onder 19.

Daarnaast komt Slory uit voor het Youth League-elftal van Feyenoord, dat na vier wedstrijden al zeker is van overwintering in het gerenommeerde jeugdtoernooi. Slory was tijdens de eerste drie wedstrijden trefzeker voor Feyenoord Onder 19, maar moest het laatste uitduel met Lazio (1-3 winst) laten schieten wegens een blessure.

Voor nu is het afwachten waar de toekomst van de vleugelspits ligt. “Slory mist nog altijd de definitieve aansluiting bij het eerste elftal van Feyenoord. De kwantiteit van de selectie en de keuze van oefenmeester Arne Slot, die het liefst werkt met spelers die er direct staan, zijn hiervan voorbeelden van aanleidingen”, concludeert 1908.nl. Voor Slory is het vooralsnog wachten op zijn officiële debuut voor Feyenoord. Wel trainde hij al meermaals mee met de hoofdmacht en nam hij deel aan meerdere oefenwedstrijden van het Zuid-Rotterdamse vlaggenschip.