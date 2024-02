Feyenoord slaat grote slag en verlengt contract na lange onderhandelingen

Jaden Slory heeft zijn aflopende contract bij Feyenoord verlengd tot de zomer van 2027, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De onderhandelingen tussen de regerend landskampioen en het achttienjarige talent duurden lang, maar nu is er dus alsnog witte rook.

Eerder deze maand werd duidelijk dat er een doorbraak was gekomen in de onderhandelingen tussen Slory en Feyenoord. In november leek een transfervrij vertrek nog het meest voor de hand liggend.

“Het geeft mij een trots gevoel dat ik mijn contract bij deze mooie club heb kunnen verlengen”, zegt de rechtsbuiten via de officiële kanalen. “Ik voel veel vertrouwen vanuit de mensen bij de club en ik ben zeer gedreven om mij hier door te ontwikkelen en uiteindelijk te slagen.”

“De momenten bij Feyenoord 1 smaken wat mij betreft naar meer en ik hoop deze mooie ervaringen de komende jaren een positief vervolg te geven”, aldus de rechtspoot.

Slory wilde vooral perspectief op speeltijd in het eerste elftal. Tot dusver kwam het niet verder dan het trainingskamp in Marbella begin dit jaar. Daarom informeerden tientallen clubs naar de rechtspoot, die de interesse dus heeft afgewimpeld. Het is onbekend om welke clubs het destijds ging.

Slory, zoon van voormalig prof Andwélé, komt nu uit voor Feyenoord Onder 21, waar hij bijna wekelijks uitblinker is. Dit seizoen speelde de rechtsbuiten tot dusver vijftien wedstrijden voor de beloften, waarin hij vijfmaal scoorde en drie keer aangever was.

Ook maakte Slory voor de jaarwisseling furore in de Youth League. Mede dankzij zijn drie goals werd het team van Robin van Persie groepswinnaar in de prestigieuze jeugdcompetitie.

