Feyenoord trekt met jeugdinternational volgende ‘zoon van’ aan

Dani Slory, zoon van voormalig Oranje-international Andwélé, speelt vanaf komend seizoen voor Feyenoord. Dat meldt de doorgaans betrouwbare Feyenoord Youth Watcher woensdag via Instagram. De vijftienjarige centrale verdediger keert na twee seizoenen terug van NAC Breda, waar hij uitgroeide tot jeugdinternational van Nederland Onder 16. Met Jaden Slory (18) heeft Feyenoord ook de oudste zoon van Andwélé al langdurig onder contract staan.

In tegenstelling tot vader Andwélé en broer Jaden is Dani een verdediger. De pijlsnelle mandekker speelde tussen 2019 en 2021 al kortstondig in de Feyenoord Academy en was de afgelopen twee seizoenen actief bij NAC. Slory junior speelde al twee jeugdinterlands namens Nederland Onder 16.

Zijn oudere broer Jaden mocht onlangs al het heuglijke nieuws delen dat hij toch langer bij Feyenoord blijft. Na aanhoudende contractperikelen is de aflopende verbintenis van de buitenspeler tot medio 2027 verlengd. Jaden Slory staat te boek als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord en ging afgelopen winter nog met de selectie van Arne Slot op trainingskamp naar Marbella.

De twee broers kunnen bij een debuut in de hoofdmacht in de voetsporen treden bij hun vader Andwélé, die tussen 2007 en 2010 in het eerste elftal van Feyenoord speelde. Namens de Stadionclub kwam de rechtsbuiten tot 7 doelpunten en 6 assists in 53 officiële wedstrijden. In totaal speelde Slory twee interlands als international van Oranje.

Voetbalzonen

De gebroeders Slory zijn zeker niet de enige ‘zoontjes van’ die actief zijn in de jeugdopleiding van Feyenoord. Aiden Kuijt, zoon van clubicoon Dirk, maakte begin dit seizoen een hattrick namens de Onder 13 in de mini-Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van aartsrivaal Ajax (8-0).

Shaqueel van Persie (zoon van Robin) speelt inmiddels in Feyenoord Onder 18, terwijl Noah Pusic (zoon van voormalig assistent-trainer Marino) voor Jong Feyenoord uitkomt. In Feyenoord Onder 16 speelt Matthew Amoah junior, zoon van de voormalig cultspits van NAC Breda.

Jaden de Guzmán, zoon van de nog actieve Sparta-middenvelder Jonathan de Guzmán (36), verliet de jeugdopleiding van Feyenoord afgelopen zomer voor die van PSV. In oktober debuteerde de zeventienjarige middenvelder in het betaald voetbal namens Jong PSV. De Guzmán junior deed zeven minuten mee tijdens de 3-4 nederlaag tegen FC Eindhoven.

