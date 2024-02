‘Feyenoord slaat belangrijke slag: toptalent verlengt alsnog in De Kuip’

Jaden Slory en Feyenoord hebben een principeakkoord bereikt over een contractverlenging. Dat meldt 1908.nl, clubwatcher van de Rotterdammers, maandagochtend. Slory zou komende zomer uit zijn contract lopen in Rotterdam-Zuid. Nu zet hij zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2027.

Anderhalve week geleden werd bekend dat er tóch een doorbraak was gekomen in de onderhandelingen tussen Slory en Feyenoord. In november leek een transfervrij vertrek nog het meest voor de hand liggend.

Nu Javairô Dilrosun is vertrokken en Alireza Jahanbakhsh bijna uit zijn contract loopt, is Slory echter toch overstag. De achttienjarige vleugelaanvaller gaat een opgewaardeerde verbintenis tekenen, die hem voor drie jaar langer bij Feyenoord houdt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Slory wilde vooral perspectief op speeltijd in het eerste elftal. Tot dusver kwam het niet verder dan het trainingskamp in Marbella begin dit jaar.

Daarom informeerden tientallen clubs naar de rechtspoot, die de interesse nu toch afwimpelt. Het is onbekend om welke clubs het destijds ging.

Slory, kroost van voormalig prof Andwélé, komt nu uit voor Feyenoord Onder 21, waar hij bijna wekelijks uitblinker is. Dit seizoen speelde de rechtsbuiten veertien wedstrijden voor de beloften, waarin hij viermaal scoorde en drie keer aangever was.

Ook maakte Slory voor de jaarwisseling furore in de UEFA Youth League. Mede dankzij zijn drie goals werd het team van Robin van Persie groepswinnaar in de prestigieuze jeugdcompetitie.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties