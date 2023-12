‘Feyenoord en Slot nemen verrassende naam mee op trainingskamp naar Spanje’

Jaden Slory gaat, ondanks zijn aflopende verbintenis, mee met Feyenoord op trainingskamp naar het Spaanse Marbella. De achttienjarige vleugelspeler krijgt volgens de doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Youth Watcher een nieuwe kans om zich te laten zien aan hoofdtrainer Arne Slot.

Het contract van Slory bij Feyenoord loopt in de zomer van 2024 af, waardoor zijn oproep voor het trainingskamp enigszins opmerkelijk is. Toch krijgt de Nederlandse jeugdinternational wederom een kans bij het eerste elftal. “De komende weken kunnen weleens doorslaggevend worden in het wel of niet verlangen van zijn contract, dat nog tot eind juni 2024 doorloopt”, aldus de Feyenoord Youth Watcher op X.

Ook Feyenoord Onder 21-spits Nesto Groen (19) gaat mee met de selectie van Slot naar Marbella. Eerder kwam al het nieuws naar buiten dat toptalenten Givairo Read (17) en Thijs Kraaijeveld (16) een kans krijgen in Spanje. Voor het laatstgenoemde duo is dat de eerste keer. Groen en Slory waren bij eerdere trainingskampen van Feyenoord al eens van de partij.

Contractperikelen

In november meldde 1908.nl dat er weinig schot zat in een mogelijke contractverlenging voor Slory. Het Rotterdamse medium wist daarnaast te berichten dat de buitenspeler belangstelling geniet van diverse clubs uit binnen- en buitenland. Feyenoord zou al langere tijd in gesprek zijn met zaakwaarnemer Wessel Weezenberg van Prime11 en hoopt Slory binnenboord te houden.

Slory staat namelijk al jaren bekend als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord. Zijn naderende transfervrije status maakt de rechtspoot nog aantrekkelijker voor geïnteresseerde clubs. Per 1 januari mag Slory officieel in gesprek met andere clubs, maar de aanvaller zou al een aantal informele aanbiedingen op zak hebben.

Jaden is de zoon van Andwélé Slory, die tussen 2007 en 2010 53 wedstrijden voor Feyenoord speelde. Zelfs is de rechtspoot al sinds 2013 actief in de Feyenoord Academy. Slory kan zowel op de linkerflank als rechterflank uit de voeten. Hij staat te boek als een buitenspeler die naast snelheid en techniek vaak een goed rendement kan weerleggen. Slory speelt zijn wedstrijden momenteel in Feyenoord Onder 21 en Nederland Onder 19.

Daarnaast komt Slory uit voor het Youth League-elftal van Feyenoord, dat als groepswinnaar eindigde in het prestigieuze jeugdtoernooi. Slory was tijdens de eerste drie wedstrijden trefzeker voor Feyenoord Onder 19, maar moest vervolgens een aantal wedstrijden missen wegens een blessure.

