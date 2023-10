Totti lovend over aanvaller van PSV: ‘Ik beschouw hem als een topspeler’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 13:30 • Wessel Antes

Hirving Lozano kan rekenen op mooie woorden van Francesco Totti. De Italiaanse legende was deze week in Mexico omdat hij werd toegelaten tot de Football Hall of Fame in Pachuca, de stad waarin Lozano doorbrak als profvoetballer. Tijdens een persmoment sprak Totti vol lof over de aanvaller van PSV, die volgens hem ‘een topspeler’ is.

Totti zag Lozano de afgelopen jaren vaak spelen. De Mexicaan speelde tussen 2019 en 2023 voor Napoli, waar hij in 155 officiële wedstrijden goed was voor 30 doelpunten en 17 assists. Met de Italiaanse club won Lozano de Serie A en Coppa Italia, waarna hij afgelopen zomer terugkeerde bij PSV.

Het is jammer dat Lozano niet meer in Italië speelt, zo concludeert Totti. “Hij is een buitengewone speler, een speler die meteen het verschil maakte in Italië”, aldus het voetbalicoon in gesprek met TUDN. “Hij won de Scudetto met Napoli, wat niet gemakkelijk is. Ik beschouw hem op dit moment als een topspeler.”

Totti, die samen met onder meer Carles Puyol te gast was in Pachuca, ziet het Mexicaanse voetbal groeien. “Het Mexicaanse voetbal explodeert beetje bij beetje, het groeit en er zitten spelers bij van het hoogste kaliber. Ik hoop op een dag meer Mexicaanse spelers in het Italiaanse voetbal te zien. Voor mij zijn het hele belangrijke spelers.”

Totti en Puyol werden gezamenlijk opgenomen in de Football Hall of Fame in Pachuca. Ook Carlo Ancelotti, Samuel Eto’o, Xavi, Kaka en Rivaldo kregen die eer deze week op zich. Zij waren wegens andere verplichtingen echter afwezig tijdens het evenement in Mexico.

Santiago Gimenez

Waar Lozano als Eredivisie-speler complimenten ontvangt in de Mexicaanse media, wordt de lofzang rondom Feyenoord-spits Santiago Gimenez getemperd door een icoon uit zijn geboorteland. Cuauhtémoc Blanco, die maar liefst 120 interlands speelde voor Mexico, is nog niet volledig overtuigd door de 22-jarige spits van de Nederlandse landskampioen.

“Ik ga je één ding vertellen, met alle respect: je hebt het over Nederland, je hebt het niet over de Engelse Premier League”, aldus Blanco. “Je moet realistisch zijn. Je hebt het over de Eredivisie, dat is echt geen competitieve competitie in Europa.” Gimenez was in zijn eerste acht competitiewedstrijden goed voor twaalf doelpunten.