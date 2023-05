Timber spreekt in uitgebreid interview opnieuw over eventuele transfer

Zaterdag, 20 mei 2023 om 08:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:35

Jurriën Timber weet nog niet of hij komend seizoen in het shirt van Ajax speelt. Het Algemeen Dagblad pakt zaterdagochtend uit met een uitgebreid interview, waarbij een eventuele transfer van de 21-jarige verdediger opnieuw ter sprake komt. Timber tekende in augustus vorig jaar een verbeterd contract, waarin een clausule met een gelimiteerde transfersom werd opgenomen. Het mislopen van Champions League-voetbal heeft geen invloed op de keuze van de Utrechter. “Het is niet zo dat ik weg ben als we geen Champions League spelen. Ajax blijft Ajax”.

Waar tweelingbroer Quinten Timber met Feyenoord afgelopen weekend de landstitel wist binnen te slepen, loopt het dit seizoen bij Jurriën met Ajax iets minder lekker. “Ik kan me niet herinneren dat ik geen kampioen werd.” Toch moet hij zijn broer complimenten geven. “Kampioen met nog twee wedstrijden te gaan. Wij hebben dat ook meegemaakt. Dan ben je heer en meester. En dat is knap van Feyenoord. Zo eerlijk moet je ook zijn.” Technisch directeur Sven Mislintat hoopt Timber, die nog tot medio 2025 vastligt, deze zomer in de Johan Cruijff ArenA te houden.

Toch sprak Timber zelf nog niet uitgebreid met de Duitser. “Ik ben hem hier op De Toekomst tegengekomen en toen hebben we elkaar kort en een-op-een gesproken. Met mijn zaakwaarnemer heeft hij langer gesproken. Voor zover ik weet, wil Ajax me hier houden. Verder kan ik er moeilijk iets over zeggen. Gesprekken daarover zullen binnenkort wel volgen.” Volgens diverse media verlangt Ajax zo’n vijftig miljoen euro indien de centrumverdediger wel vertrekt komende zomer. Of dat bedrag ook de gelimiteerde transfersom in zijn contract is, is niet bekend.

Het Manchester United van Erik ten Hag hoopte de snelle mandekker vorig seizoen te verleiden met een droomtransfer, maar Timber besloot te blijven. De rechtspoot is nog niet duidelijk over zijn eigen toekomst. “Eigenlijk zit ik nu in dezelfde situatie als vorig jaar. Ik weet nog niet of ik die stap nu wel ga maken. Ik ben blij dat ik bij Ajax zit. Hier kun je je altijd laten zien.” Het spelen in de Champions League is niet doorslaggevend in zijn keuze. “Nee, het is niet zo dat ik weg ben als we geen Champions League spelen. Ajax blijft Ajax.”

Voor Timber draait het erom de juiste keuze te maken. Dat kan ook een langer verblijf in Amsterdam zijn. “Waar ik naar kijk: als ik wegga, klopt het hele plaatje dan? Ik weet ook hoe belangrijk de trainer en de jongens om je heen zijn. Ik ga ervan uit dat dat volgend seizoen beter zal zijn. Met of zonder mij, Ajax krijgt het meestal wel weer op de rit. Maar of ik nou blijf of Ajax verlaat: ik heb er alle vertrouwen in dat ik de juiste keuze zal maken.”