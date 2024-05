Amrabat mijdt directe vraag niet en bespreekt toekomst bij Manchester United

Het is niet geheel ondenkbaar dat Sofyan Amrabat ook volgend seizoen het shirt van Manchester United draagt. De Marokkaanse middenvelder speelde een uitstekende pot in de FA Cup-finale met Manchester City en ging na afloop van dat duel bij Ziggo Sport in op zijn toekomst.

“Een heel dik compliment voor de trainer", prijst de middenvelder zijn coach, Erik ten Hag. "Hij heeft ons heel goed voorbereid. Dit is precies het plan wat we wilden en wat hij zei is precies uitgekomen. We moeten het gewoon compact houden, de ruimtes heel klein houden, keihard bikkelen en dan hopen in de omschakeling wat te doen.”

“Ik denk dat we twee perfecte goals hebben gemaakt en heel weinig hebben weggegeven", doelt Amrabat op de uitvoering van het spelplan. "Uiteindelijk was het al met al een perfect plan, en we hebben het perfect uitgevoerd.”

De 56-voudig Marokkaans international werd aan het eind van de zomerse transferwindow tijdelijk overgenomen van Fiorentina. Manchester United betaalde een kleine tien miljoen euro aan de Italianen om een jaar lang over Amrabat te kunnen beschikken.

De Engelsen hebben een koopoptie in het contract van de verdedigende middenvelder staan. Die bedraagt ongeveer vijfentwintig miljoen euro. “Of ik al weet wat ik volgend jaar ga doen? Nee. We gaan praten", vertelt Amrabat. "Blijven is zeker een optie. Kijk, ik denk dat het een heel moeilijk seizoen is geweest. Als Manchester United moet het veel beter en ook voor mij persoonlijk.”

Amrabat werd door de blessurecrisis bij Manchester United met de nodige regelmaat op de linksbackpositie geposteerd, waar Luke Shaw grote delen van het seizoen miste en Tyrell Malacia helemaal niet in actie kwam.

“Dat is niet makkelijk”, aldus de balansbewaker. “Ik ben altijd rustig gebleven, heb keihard getraind. Uiteindelijk wordt geduld beloond. We gaan praten. Manchester United is de grootse club in de wereld, dus wie zou hier niet willen voetballen?”, zo laat Amrabat doorschemeren wel oren te hebben naar een langer verblijf in Manchester. “Maar alle partijen moeten blij met elkaar zijn, dus we gaan zitten en kijken wat er uit gaat komen."

Paul Scholes

Amrabat was overal op het veld te bekennen in het duel met Manchester City. Hij vulde de rol van balansbewaker nagenoeg perfect in. Paul Scholes vergelijkt hem op zijn Instagramkanaal dan ook met een 'prime Gennaro Gattusso', verwijzend naar de legendarische AC Milan-middenvelder.

Soyan Amrabat oogst lof van Paul Scholes.

