‘Slot gaat voor eerste aankoop bij Liverpool concurrentie aan met PSG en Real’

Liverpool heeft zich gemengd in de strijd om het gewilde toptalent Leny Yoro, zo meldt Gianluca Di Marzio. De achttienjarige verdediger van Lille OSC geldt in Frankrijk als een grote belofte.

Yoro kon al rekenen op serieuze interesse van Manchester United, Paris Saint-Germain en Real Madrid. Daar komt Liverpool nu dus bij. Arne Slot volgt bij the Reds Jürgen Klopp op en hoopt tijdens de zomerse transferwindow enkele grote aankopen te verwelkomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Slot en Liverpool hebben naar verluidt hun oog laten vallen op Yoro, die tijdens het afgelopen seizoen een basisplaats wist te veroveren bij Lille. De jonge Fransman is 1,90 meter lang en maakt veel indruk in de ploeg van trainer Paulo Fonseca.

De razendsnelle ontwikkeling van Yoro was ook terug te zien in de defensieve cijfers van Lille, want met het talent in het hart van de verdediging hoefde het slechts 34 tegentreffers te incasseren in de Ligue 1. Enkel OGC Nice (29) en PSG (33) kregen het afgelopen seizoen minder doelpunten tegen.

Yoro is een van de meest gewilde spelers binnen Europa. PSG maakt zich al geruime tijd sterk voor zijn komst, maar heeft nog geen akkoord weten te bereiken met Lille en Yoro zelf.

Volgens L’Équipe heeft Real Madrid op dit moment de beste papieren om de rechtsbenige centrumverdediger in te lijven. De Madrilenen zouden al twee jaar bezig zijn om Yoro in te lijven.

De jeugdinternational van Frankrijk ligt momenteel nog tot medio 2025 vast in het Stade Pierre-Mauroy. Marca hing in februari nog een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van Yoro.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties