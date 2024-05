Fans van Man United reageren op de eerste keer dat ze Malacia dit jaar zien

Tyrell Malacia speelde dit seizoen geen minuut voor Manchester United, maar was zaterdag wel bij de uitreiking van de winst van de FA Cup. The Red Devils wonnen met 1-2 van Manchester City, waarna alle spelers op het veld van Wembley een medaille in ontvangst namen.

Malacia werd de afgelopen maanden onderwerp van heel veel geruchten. The Athletic maakte vorige maand in een uitgebreid artikel een tijdlijn van het seizoen van Malacia, waarin veel duidelijk werd.

Eindelijk antwoord op de vraag: ‘Wat is er aan de hand met Tyrell Malacia?’

The Athletic gaf in april antwoord op de vraag wat er met Malacia aan de hand was. Lees artikel

De Nederlandse linksback speelde zijn laatste wedstrijd voor Manchester United op 28 mei 2023 en ging vervolgens onder het mes vanwege een knieblessure.

Malacia leek in februari van dit jaar dicht bij zijn rentree in de wedstrijdselectie te zijn, echter gaf zijn manager Erik ten Hag een maand later aan dat de verdediger waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer in actie zou komen.

Malacia's gebrek aan activiteit op social media baarde de supporters van Manchester United zorgen. Zijn laatste Instagram-post publiceerde hij op 11 juli 2023, terwijl zijn laatste post op X enkele dagen later volgde.

Zaterdag liet Malacia zijn gezicht eindelijk weer eens zien nadat the Mancunians de FA Cup hadden gewonnen ten koste van Manchester City. Supporters van Manchester United waren blij dat zij weer een glimp van de linksback konden opvangen na lang blessureleed.

“Ik kan je niet vertellen hoe blij ik ben om Malacia te zien,” schreef een fan op X, terwijl een ander postte: “Is dat Tyrell Malacia in de rij voor een medaille?”. De blijdschap was groot, want een ander schreef: “Het beste van deze FA Cup-finale is om Tyrell Malacia te zien.”

Good to see Tyrell Malacia out there with the United team celebrating their FA Cup win Hopefully we get to see him in action next season ???? pic.twitter.com/K2WPHYiNSU — Rising Ballers (@RisingBallers_) May 25, 2024

