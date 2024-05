‘Manchester City werkt hard aan terugkeer Jeremie Frimpong'

Manchester City heeft met Jeremie Frimpong gesproken over een terugkeer bij de club, zo meldt journalist Graeme Bailey. De 23-jarige vleugelverdediger heeft een fantastisch seizoen achter de rug bij Bayer Leverkusen en kan rekenen op interesse van meerdere topclubs.

Frimpong doorliep tussen 2010 en 2019 de jeugdopleiding van Manchester City, alvorens hij de overstap maakte naar Celtic. Bij de Schotse topclub verdiende hij zijn eerste sporen in het betaalde voetbal.

Halverwege het tweede seizoen bij Celtic vertrok Frimpong naar Bayer Leverkusen, waar hij dit jaar landskampioen werd en nog kans maakt op prijs twee (DFB Pokal) en drie (Europa League) van het seizoen.

De prestaties van Frimpong zijn ook buiten de Duitse landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. Bailey weet dat naast Manchester City ook Bayern München en Real Madrid de situatie van Frimpong nauwlettend in de gaten houden.

Het lijkt in ieder geval vast te staan dat de Nederlander aan zijn laatste weken bezig is in dienst van Bayer Leverkusen. Er zit voor geïnteresseerde clubs alleen een addertje onder het gras.

Frimpong beschikt over een afkoopclausule van veertig miljoen euro, maar die is alleen geldig vóór de start van het EK. Geïnteresseerde clubs moeten een eventuele transfer dus vóór 14 juni rondkrijgen, anders kan Leverkusen vragen wat het wil.

De pijlsnelle back lijkt, mits fit, een zekerheidje in de EK-selectie van Ronald Koeman. Frimpong moet de concurrentie aangaan met Denzel Dumfries, maar wordt ook genoemd als mogelijke optie voor de linkerflank van de defensie.

