Terugkeer naar Ajax niet uitgesloten: ‘Kan nog van waarde zijn als ik fit blijf’

Daley Blind sluit een terugkeer naar Ajax als speler niet per definitie uit. Dat vertelt de 33-jarige mandekker van Girona in gesprek met Ajax Life. Blind heeft het gevoel dat hij als voetballer nog niet klaar is bij de Amsterdammers en denkt dat hij nog van waarde kan zijn. “Als ik fit genoeg blijf.”

De linkspoot vertrok een jaar geleden bij Ajax na onmin met toenmalig trainer Alfred Schreuder en de clubleiding. Na een half jaar bij Bayern München, waar Blind vijf keer zijn opwachting zou maken, tekende hij afgelopen zomer voor twee jaar bij het Spaanse Girona. Met die club staat de linkspoot op een knappe tweede plek in LaLiga.

Als Blind wordt gevraagd of hij zichzelf iets verwijt rondom zijn vertrek bij Ajax, antwoordt hij: “Het enige wat ik mezelf misschien kan verwijten is wat ik in de kleedkamer tijdens RKC Waalwijk-uit heb gezegd. Dat was misschien niet het juiste moment.”

“Er kwamen emoties naar boven. Die had ik beter onder controle moeten houden en later moeten delen met Schreuder. Was de emotie hoog omdat ik het team wilde helpen? Ja. Heb ik spijt? Nee. Had het anders gekund? Ja. Daar heb ik de trainer ook mijn excuses voor aangeboden”, aldus Blind.

De mandekker doelt op een woordenwisseling met Schreuder bij een 1-1 ruststand. De trainer vroeg de spelersgroep hoe ze anders konden gaan druk zetten. Blind stond op en zei toen dat het aan Schreuder was om dat te bepalen, waarna de trainer zijn verdediger riep dat hij zijn mond moest houden.

Van een afscheid in de Johan Cruijff ArenA is het nog niet gekomen voor Blind. Daar is wel met Ajax over gesproken, maar een datum is mede door de drukke wedstrijd- en reisschema’s nog niet gevonden. “Een afscheid voelt wel alsof het definitief klaar is. Voor mijn gevoel ben ik nog niet klaar bij Ajax, als voetballer”, stelt de verdediger.

“Als ik fit genoeg blijf, kan ik nog van waarde zijn”, gaat Blind verder. “Zolang ik op het veld sta, vind ik het moeilijk afscheid te nemen van Ajax. Hier heb ik het met mijn vader, maar vooral mijn vrouw vaak over. Soms maak ik een grapje: stel dat ik over een maand afscheid neem en in de zomer terugkeer? Dat zou ook gek zijn. Ooit keer ik terug bij Ajax. Wie weet als voetballer, maar zeker na mijn carrière als voetballer.”

