‘Ten Hag wil voor 10 miljoen eerste Kroaat ooit naar Manchester United halen’

Manchester United is bereid om de ontsnappingsclausule van tien miljoen euro te betalen voor Dominik Livakovic, schrijft Sportske Novosti. Het Kroatische sportdagblad baseert zich op 'goed ingevoerde bronnen' en neemt alvast een voorschot op de deal door te stellen dat 'de miljoenen Dinamo Zagreb toelachen'. Livakovic speelde zichzelf met een uitstekend WK in de kijker bij menig Europese topclub. Ook werd zijn naam afgelopen winter in verband gebracht met Ajax.

De 41-voudig international van de Vatreni toonde zich het gehele toernooi in Qatar een uiterst betrouwbare doelman. Vooral de wedstrijden tegen Japan (achtste finale) en Brazilië (kwartfinale) sprongen in het oog, waar Livakovic met talloze belangrijke reddingen zorgde dat Kroatië na strafschoppen telkens aan het langste eind trok. Het land eindigde mede daardoor als derde, wat in het buitenland niet onopgemerkt bleef.

Tal van topclubs wilden de Kroaat na het succesvol verlopen WK aan hun keepersbestand toevoegen. Manchester United, dat zoekt naar een serieuze concurrent van David de Gea, lijkt de belangrijkste gegadigde. Vooral het prijskaartje van de WK-uitblinker is interessant. Livakovic, die beschikt over een contract tot volgend jaar zomer, heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract staan van tien miljoen euro. Dat bedrag vormt geen enkele belemmering voor United.

"Het verhaal lijkt sensationeel, maar ingewijden verzekeren ons dat het heel goed mogelijk is dat de deal gerealiseerd gaat worden", schrijft Davorin Olivari. De Kroatische journalist noemt het 'de punt op de i' van de carrière van Livakovic. Ook Galatasaray, Villarreal en Real Sociedad zien de 28-jarige sluitpost graag komen. Zagreb slaagde er tot op heden nog niet in om het contract van Livakovic te verlengen, daar de club niet akkoord gaat met de wens dat zijn salaris 1,2 miljoen euro zou bedragen.

Ook United en De Gea kunnen het nog altijd niet eens worden over een nieuw contract. De Spanjaard verdient een godsvermogen, waardoor the Mancunians zich genoodzaakt voelen het salaris naar beneden bij te stellen. De Gea zit nu op een weeksalaris van 375.000 pond (425.000 euro). Eind maart heeft de doelman een voorstel van United afgewezen. Ten Hag heeft altijd zijn volledige vertrouwen uitgesproken in de Spaanse goalie. Verwacht wordt dat beide partijen snel tot een akkoord zullen komen.