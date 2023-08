Erik ten Hag brengt carrousel op gang met het halen van nieuwe doelman

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 18:15 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:54

Erik ten Hag kan naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een nieuwe keeper verwelkomen bij Manchester United. Dat meldt David Ornstein van The Athletic dinsdagmiddag. Altay Bayindir moet overkomen van Fenerbahçe, dat zelf ook snel een nieuwe doelman zal presenteren. De Turkse goalie zal in Manchester gaan fungeren als reservedoelman, onder de voorwaarde dat de huidige stand-in Dean Henderson verkocht wordt.

Ook zal Bayindir eerst nog de medische keuring moeten doorstaan. United maakt zich zorgen over een rugblessure waar de keeper mee kampt. Mocht blijken dat de kwetsuur meevalt, zullen the Red Devils vijf miljoen euro overmaken naar Fenerbahçe. Eerder had de club Zion Suzuki op het oog voor de rol van reservedoelman. De Japanner koos echter voor Sint-Truiden, aangezien hij daar meer kans zag om de eerste keus onder de lat te zijn.

Bayindir was de afgelopen vijf seizoenen veelal de eerste keeper van Fenerbahçe, dat het donderdag in de play-offs van de Conference League opneemt tegen FC Twente. De 25-jarige goalie moet de opvolger worden van Henderson, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Crystal Palace. De Engelsman wil niet langer tweede keus zijn en hoopt in Londen een basisplek af te dwingen.

Fenerbahçe, de nieuwe club van Dusan Tadic en Sebastian Szymanski, heeft de opvolger van Bayindir al bijna binnen. Dominik Livakovic zal namelijk een dezer dagen zijn handtekening zetten onder een contract in Turkije. De Kroaat komt over van Dinamo Zagreb en zal woensdag gepresenteerd worden, zo weet Fabrizio Romano te melden. Daarmee verliest de Kroatische landskampioen wederom een sterkhouder, nadat Josip Sutalo eerder deze zomer bij Ajax tekende. Ook lijkt de club Luka Ivanusec aan Feyenoord te gaan verkopen.