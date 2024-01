‘Ten Hag is overtuigd en zet voormalig PSV’er op het lijstje van Man United’

Jarrad Branthwaite staat op het wensenlijstje van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo melden verschillende bronnen uit Engeland. De 21-jarige verdediger van Everton, die vorig seizoen nog op huurbasis voor PSV speelde, wordt gezien als een potentiële sterkhouder voor the Red Devils.

Ten Hag is op zoek naar diverse versterkingen, al lijkt de kans klein dat United tijdens de winterse transferperiode veel gaat ondernemen. De nummer zeven van de Premier League moet volgens the Evening Standard eerst spelers verkopen om grote aankopen te kunnen doen.

Branthwaite is dit seizoen een vaste waarde bij Everton.

United wist deze transferperiode wel al ruimte te maken in het salarisbudget, door op huurbasis afscheid te nemen van Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Donny van de Beek (Eintracht Frankfurt), Hannibal Mejbri (Sevilla) en Álvaro Fernández (Benfica). Daarnaast werd huurling Sergio Reguilón eerder teruggestuurd naar Tottenham Hotspur.

Toch lijkt het erop dat United zich meer richt op jonge versterkingen voor in de zomerse transferperiode. Voorin zouden the Red Devils Crystal Palace-aanvaller Michael Olise op de korrel hebben. Voor de achterste linie staan onder meer Branthwaite en Jean-Clair Todibo (OGC Nice) op Ten Hags lijstje.

De interesse van United in Branthwaite is geen verrassing, daar de mandekker zich in de Premier League behoorlijk aan het doorontwikkelen is. Vorige week werd de Engelsman nog gelinkt aan Real Madrid. Volgens The Guardian is trainer Carlo Ancelotti gecharmeerd van Branthwaite, die hij nog kent uit zijn tijd bij Everton.

Vorig seizoen werd Brantwaithe nog verhuurd aan PSV. In Eindhoven was hij een belangrijke schakel in het elftal van Ruud van Nistelrooij dat beslag wist te leggen op de TOTO KNVB Beker. PSV wilde de 21-jarige mandekker afgelopen zomer langer vastleggen, maar vond hem uiteindelijk te duur. Technisch directeur Earnest Stewart besloot daarop door te schakelen naar Armel Bella-Kotchap.

Dit seizoen kwam Branthwaite tot 23 officiële wedstrijden voor Everton. Transfermarkt schat zijn marktwaarde inmiddels op 25 miljoen euro. Op Goodison Park ligt de Engelse jeugdinternational tot medio 2027 vast. Zijn laatste contractverlenging dateert van oktober vorig jaar.

