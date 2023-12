Ten Hag en United weer helemaal terug bij af na complete offday

Manchester United is zaterdagmiddag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag was in eigen huis niet opgewassen tegen Bournemouth en ging met 0-3 onderuit. Voormalig Feyenoorder Marcos Senesi was een van de doelpuntenmakers. Door de nederlaag verzuimt United in punten gelijk te komen met stadgenoot en aartsrivaal Manchester City.

Het duel tussen United en Bournemouth begon met flink wat spelers met een Eredivisie-verleden. Bij de thuisploeg stonden onder meer André Onana, Antony en Sofyan Amrabat aan de aftrap, terwijl bij de bezoekers Justin Kluivert, Milos Kerkez en Marcos Senesi mochten starten. Marcus Rashford begon op de reservebank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

United kende een prima aanloop en won midweeks met 2-1 van Chelsea. In de beginfase van het duel met Bournemouth was daar echter weinig van terug te zien. De ploeg van Ten Hag oogde onwennig en was slordig in balbezit, hetgeen al na vijf minuten spelen tot de 0-1 leidde.

Bruno Fernandes leverde de bal zomaar in en zag Bournemouth razendsnel overnemen. Op aangeven van Lewis Cook rondde Dominic Solanke uiterst beheerst af bij de eerste paal: 0-1. United zette daar in de eerste helft nagenoeg niks tegenover. De enige keer dat Neto in actie moest komen was op een kopbal van Harry Maguire.

De ploeg van Ten Hag mocht zelfs van geluk spreken dat de score niet al in het eerste bedrijf hoger opliep. Antoine Semenyo zag een doelpunt worden afgekeurd wegens buitenspel, waarna Solanke, na opnieuw kinderlijk balverlies bij United, de paal raakte.

Ook in het tweede bedrijf wist United amper gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. Ten Hag besloot Anthony Martial daarop uit zijn lijden te verlossen en bracht tien minuten na rust Rasmus Højlund binnen de lijnen. De Deen was echter net zo ongelukkig in zijn acties.

Nadat Højlund een schot geblokt zag worden door Senesi en Diogo Dalot in het zijnet schoot op aangeven van Antony, gooide Philip Billing het duel twintig minuten voor tijd in het slot. De middenvelder stond vrij bij de tweede paal om een afgemeten voorzet van Marcus Tavernier binnen te koppen. Opnieuw ging er knullig balverlies van United aan vooraf.

Alsof het leed daarmee nog niet erg genoeg was voor de thuisploeg, deed ook Senesi nog een duit in het zakje. De voormalig centrumverdediger van Feyenoord kopte een kwartier voor tijd raak uit een corner van Tavernier, die daarmee zijn tweede assist liet noteren. Ten Hag bracht vervolgens nog wel Rashford binnen de lijnen, maar zag aan de stand niets veranderen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 15 11 3 1 19 36 3 Aston Villa 15 10 2 3 14 32 4 Manchester City 15 9 3 3 19 30 5 Tottenham Hotspur 15 8 3 4 7 27 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 15 8 2 5 15 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 15 7 3 5 1 24 10 Chelsea 15 5 4 6 2 19 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 13 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 14 Fulham 15 5 3 7 -5 18 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 16 3 5 8 -11 14 17 Everton 15 6 2 7 -2 10 18 Luton Town 15 2 3 10 -14 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties