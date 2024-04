Ten Hag komt met noodkreet: ‘Heeft een negatieve impact gehad op de resultaten’

Erik ten Hag heeft bij de clubleiding van Manchester United aangedrongen op een nieuwe spits, zo schrijft de BBC. De Nederlander is van mening dat meerdere aanvallers dit seizoen onder hun kunnen hebben gepresteerd.

Ten Hag is van mening dat zijn ploeg dit seizoen een hoger rendement had moeten halen, gezien het aantal kansen. Van alle clubs uit de top tien in de Premier League was Man United het minst trefzeker: 45 keer.

"In het plan dat we hebben opgesteld, hadden we genoeg doelpunten moeten maken", aldus Ten Hag, die vervolgens aanhaalt dat niet iedereen heeft voldaan aan de verwachtingen.

"Je rekent op doelpunten van Rashford. Vorig seizoen scoorde hij dertig keer", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Je rekent ook op doelpunten van Martial. In mijn eerste seizoen speelde hij heel goed, en ook in belangrijke wedstrijden had hij een grote impact op onze prestaties."

Daarnaast kreeg Ten Hag de beschikking over Rasmus Hojlund. De Deen was dit seizoen 13 keer trefzeker in 34 wedstrijden. "Met deze jongens hadden het genoeg doelpunten moeten zijn", aldus Ten Hag.

"We zijn heel goed op weg wat betreft het aankoopbeleid. André Onana doet het heel goed, Hojlund heeft zijn potentieel laten zien en ook met iemand als Lisandro Martínez zijn we heel blij."

"Maar op sommige posities hebben we niet altijd een dubbele bezetting gehad. De spitspositie, de linksbackpositie, en dat heeft een negatieve impact gehad op de resultaten."

Mits Ten Hag aan het roer blijft bij Manchester United, zal hij zich op verschillende posities willen roeren op de transfermarkt. Ook INEOS-sportdirecteur Sir Dave Brailsford moet een sleutelrol gaan spelen op Old Trafford.

"We werken op de achtergrond aan plannen met de scouting", aldus Ten Hag. "We hebben mooie plannen, ook met kwaliteitsspelers. Ik vertrouw erop dat de nieuwe eigenaar (Sir Jim Ratcliffe, red.) zo snel mogelijk een goede structuur aanbrengt binnen de organisatie."

