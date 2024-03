FA Cup-finale lonkt voor Manchester United na uitermate gelukkige loting

Manchester United heeft het uitstekend getroffen met de loting voor de halve finales in de FA Cup. Tijdens de loting, die zondag na afloop van de spectaculaire clash met Liverpool (4-3 winst) werd gehouden, werd de ploeg van manager Erik ten Hag gekoppeld aan Coventry City.

United werkte zich op het eigen Old Trafford in een waar spektakelstuk na 120 minuten voetbal voorbij Liverpool, waar Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in de basis begon. Antony maakte vlak voor het einde van de reguliere speeltijd de 2-2, zijn tweede doelpunt van dit seizoen over alle competities.

In de verlenging knokte Liverpool zich via een van richting veranderd schot van Harvey Elliot nog wel naar een 2-3 voorsprong, waarna United alles op alles zette om een gaatje in de Liverpool-verdediging te forceren. Uiteindelijk kwam de thuisploeg via Marcus Rashford op gelijke hoogte. In de blessuretijd van de verlenging was het Amad Diallo die de eindstand op 4-3 bepaalde.

Niet lang na het laatste fluitsignaal werd meteen de loting afgewerkt voor de halve finales in het Engelse bekertoernooi. Daarin mag United het gaan opnemen tegen Coventry City, uitkomend in de Championship.

Dat betekent gelukkig nieuws voor de ploeg van Ten Hag, want hiermee wordt topfavoriet Manchester City ontlopen. Zij zullen in de andere halve finale af moeten rekenen met het kwakkelende Chelsea, dat eerder op de dag met pijn en moeite Leicester City versloeg (4-2).

Beide halve finales en de uiteindelijke finale zullen worden afgewerkt op het legendarische Wembley. De halve finales vinden plaats in het weekend van 20 en 21 april. De finale staat gepland op 25 mei.

Halve finales FA Cup

Chelsea - Manchester CityManchester United - Coventry City