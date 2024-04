Marcus Rashford bijt op X van zich af: ‘Het gaat al maanden op deze manier’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marcus Rashford, die op X een statement maakt.

Rashford beleeft niet zijn beste seizoen in het shirt van Manchester United. De aanvaller maakte dit seizoen zeven doelpunten en gaf tevens twee assists in 31 Premier League-optredens. De 26-jarige aanvaller kreeg daarop de nodige kritiek te verwerken.

I appreciate your support! It is abuse and has been for months. Enough is enough https://t.co/MUfiU0JwEb — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 25, 2024

Een fanaccount van Manchester United vond de kritiek zelf zo ver gaan, dat hij het ‘abuse’ noemde. “De manier waarop Rashford wordt behandeld is walgelijk. Het is cru. Het is mishandeling.”

Rashford reageerde vervolgens in de late uurtjes op het bericht. “Bedankt voor de steun. Het is mishandeling en het gaat al maanden op deze manier. Genoeg is genoeg”, schreef de aanvaller van Manchester United op X.



