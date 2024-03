Winnend Man United heeft weinig te duchten van aanvallend onmachtig Everton

Manchester United heeft zaterdagmiddag een zakelijke overwinning in de Premier League geboekt. Benutte strafschoppen van Bruno Fernandes en Marcus Rashford waren voldoende voor de zege: 2-0. United komt door de zege op twee punten van nummer vijf Tottenham Hotspur, dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Everton blijft zestiende.

Ten Hag besloot tegen Everton geen wijzigingen in zijn basiself door te voeren ten opzichte van de nederlaag tegen Manchester City (3-1) van een week geleden. Zo moesten Sofyan Amrabat, Christian Eriksen en Antony opnieuw genoegen nemen met een reseverol. Rashford startte als diepste aanvaller, met in zijn rug Alejandro Garnacho en Bruno Fernandes.

Amadou Onana was al vroeg in het duel dicht bij de openingstreffer, maar hij moest toezien hoe zijn naamgenoot André Onana snel uit zijn doel kwam. De ban werd hierna binnen het kwartier gebroken door the Red Devils.

United ?????????? op voorsprong ?? Fernandes benut de penalty voor de 1-0 ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 9, 2024

James Tarkowski tikte Alejandro Garnacho licht aan, waarna scheidsrechter Simon Hooper de bal op de penaltystip legde. Vanaf elf meter schoot Bruno Fernandes vervolgens onberispelijk binnen: 1-0.

Met de voorsprong op zak had de equipe van Ten Hag weinig te duchten van het aanvallend onmachtige Everton, dat dit seizoen pas 29 keer wist te scoren. Bruno Fernandes dacht de marge voor de thuisploeg te verdubbelen door een vrije trap van rand zestien richting de kruising te krullen. Everton-goalie Jordan Pickford wist de 2-0 met een katachtige redding echter te voorkomen.

Na ruim een half uur spelen moest Pickford zich alsnog gewonnen geven nadat United opnieuw een penalty kreeg. Het was opnieuw Garnacho die een strafschop voor the Mancunians verdiende. De vleugelaanvaller dribbelde langs meerdere verdedigers van Everton, waarna Ben Godfrey een overtreding beging. Ditmaal mocht Rashford achter de bal staan en vanaf elf meter stuurde hij Pickford de verkeerde hoek in: 2-0.

United appelleerde op slag van rust nogmaals voor een strafschop toen Garnacho tegen de arm van de inglijdende Vitali Mykolenko schoot. Omdat het om zijn steunarm ging, besloot Hooper de ploeg van Ten Hag deze keer geen penalty toe te kennen.

Waar Everton er na rust nog steeds nauwelijks in slaagde om serieuze mogelijkheden te creëren, consolideerde United de comfortabele voorsprong. Garnacho was nog het dichtst bij de 3-0, maar hij kwam een teenlengte tekort om een voorzet van Bruno Fernandes binnen te glijden.

