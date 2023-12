Swingend Girona is weer koploper van LaLiga na indrukwekkende zege op Barça

Girona heeft zondagavond de koppositie in LaLiga heroverd. Op bezoek bij FC Barcelona bleek de ploeg van trainer Míchel, die bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat legde, met 2-4 te sterk. Door de overwinning is Girona weer koploper in Spanje, terwijl het gat met Barça tot zeven punten werd vergroot.

Voor Xavi was er geen reden om wijzigingen in zijn basiself door te voeren ten opzichte van het gewonnen competitieduel met Atlético Madrid (1-0) van een week geleden. Frenkie de Jong kon dus weer rekenen op een basisplaats, net als João Félix, die zichzelf tegen zijn werkgever tot matchwinner kroonde. Bij Girona begonnen Daley Blind en ex-PSV’er Sávio vanaf het eerste fluitsignaal.

Barça kreeg al snel een domper te verwerken, want binnen dertien minuten keek het tegen een achterstand aan. João Cancelo wist een dieptepass van Yan Couto niet te onderscheppen, waarna Viktor Tsygankov alle tijd en ruimte had om breed te leggen op Artem Dovbyk. De Oekraïense spits kon simpel van dichtbij binnentikken: 0-1.

De Catalanen wisten hier weinig tegenover te stellen, maar kwamen na twintig minuten toch uit het niets op gelijke hoogte, toen Robert Lewandowski een hoekschop van Raphina overtuigend tegen de touwen knikte 1-1.

Girona nam vervolgens weer het heft in handen en kreeg twee grote kansen via Miguel Gutiérrez. Beide keren schoot de linksback echter rakelings voorlangs. João Félix liet aan de overzijde na om Barcelona op voorsprong te schieten. De Portugees stuitte op doelman Paulo Gazzaniga, terwijl hij beter terug had kunnen leggen op Lewandowski.

De verkeerde keuze van João Félix kwam de thuisploeg uiteindelijk duur te staan, want Miguel zorgde in de 40ste minuut voor een nieuwe voorsprong van Girona door met een puntertje op fraaie wijze doel te treffen: 1-2.

Barcelona liet zich direct na rust zien via een gevaarlijk afstandsschot van De Jong. Ook invaller Ferran Torres was hierna dicht bij de gelijkmaker, maar hij zag zijn schot rakelings langs de rechterpaal gaan. Barça bleef jacht maken op de 2-2, echter was het Girona dat de marge vergrootte. Valery Fernández stond koud in het veld toen hij de hoek voor het uitkiezen had na mistasten van Jules Koundé: 1-3.

Sávio had Barcelona hierna nog meer pijn kunnen doen, al moest hij toezien hoe doelman Iñaki Peña met zijn hoofd redding kon brengen. Ilkay Gündogan bracht de spanning in de wedstrijd in blessuretijd nog terug, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Catalanen niet doordat Lewandowski een enorme kopkans om zeep hielp. Invaller Cristhian Stuani gooide het duel vervolgens alsnog voor Girona vroegtijdig in het slot: 2-4.

