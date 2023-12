Supporters krijgen hun zin: Heracles zet trainer Lammers per direct op straat

John Lammers is ontslagen door Heracles Almelo, zo maakt de club bekend middels een persbericht. De afgelopen maandag zestig jaar oud geworden trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de afgelopen weken. Assistent-trainer Hendrie Krüzen neemt voorlopig de rol van Lammers over.

“We hebben deze beslissing met pijn in ons hart genomen”, geeft technisch directeur Nico-Jan Hoogma aan. “Wij hebben helaas niet meer het vertrouwen dat we de negatieve spiraal waarin we zijn beland met John kunnen omdraaien. We hebben uit de laatste zes duels drie punten gehaald, dan komt onze doelstelling (handhaving in de Eredivisie) onder druk. We moeten niet vergeten dat we onder leiding van John in één seizoen terug zijn gekeerd in de Eredivisie, voor dat kampioenschap zijn we hem enorm dankbaar.”

Lammers zelf laten weten teleurgesteld te zijn. “Ik had zelf zeker het gevoel dat we het met elkaar nog konden omdraaien en ben ervan overtuigd dat we er met elkaar in waren gebleven. We hadden een plan klaarliggen voor na de winterstop, ik vind het jammer dat ik dat plan niet meer mag uitvoeren."

"Helaas heeft de clubleiding deze beslissing genomen. Daar ben ik het niet mee eens, maar ik zal het moeten accepteren. Ik vond het een voorrecht om voor Heracles Almelo te werken en heb veel goede mensen leren kennen. Daar kijk ik met een zeer positief gevoel op terug. Ik wens de club alle goeds toe.”

Twee weken geleden won Heracles nog overtuigend met 0-5 op bezoek bij Almere City, maar nederlagen tegen Sparta (0-1) en Vitesse (2-0) zijn Lammers uiteindelijk fataal geworden. Afgelopen zondag werd de spelersbus nog opgewacht door ontevreden fans.

Na een sterke seizoenstart had Heracles het, op de 0-5 zege in Almere na, de laatste weken lastig. Van de laatste zeven wedstrijden werd er zes keer verloren, waaronder in de beker tegen de amateurs van HHC Hardenberg (2-0).

Momenteel staat Heracles veertiende in de Eredivisie en heeft het twee punten voorsprong op nummer zestien Almere. De staf, spelersgroep en medewerkers zijn dinsdagochtend ingelicht over het ontslag van Lammers. Zijn assistent-trainer Krüzen neemt voorlopig de honneurs waar.

Heracles speelt komende zondag de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, wanneer het landskampioen Feyenoord op bezoek krijgt. De Almeloërs willen voor aanvang van de tweede seizoenshelft een opvolger van Lammers gepresenteerd hebben.

Lammers werd in de zomer van 2022 aangesteld als hoofdtrainer van Heracles en wist in zijn eerste seizoen een terugkeer in de Eredivisie te bewerkstelligen. Eerder was de zestigjarige oefenmeester als hoofdtrainer werkzaam bij Excelsior, FC Eindhoven en het Deense Esbjerg fB.

