Door Heracles ontslagen Lammers vindt nieuwe job in de Keuken Kampioen Divisie

John Lammers is de nieuwe trainer van VVV-Venlo, zo weet sportzender ESPN te melden. De zestigjarige trainer volgt de vertrekkende Rick Kruys op. Lammers tekent een contract tot medio 2026 in Limburg.

Lammers neemt na dit seizoen het stokje over van Kruys. Kruys maakte in maart bekend dat hij na dit seizoen afscheid neemt bij VVV. De voormalig speler van onder meer FC Utrecht zei toe te zijn aan een nieuw avontuur.

Lammers stond eerder dit seizoen aan het roer bij Heracles. De clubleiding van Heracles stuurde Lammers op 12 december 2023 de laan uit, vanwege 'tegenvallende resultaten’.

Lammers werd opgevolgd door Erwin van de Looi en staat momenteel veertiende. De club uit Almelo heeft vier punten meer dan RKC Waalwijk, dat zestiende staat.

Het kan zo zijn dat Lammers komend seizoen terugkeert in de Eredivisie. VVV staat momenteel elfde in de Keuken Kampioen Divisie, maar houdt nog altijd zicht op de play-offs voor promotie.

De laatste keer dat de club uit Venlo actief was op het hoogste niveau, was in het seizoen 2020/21. VVV eindigde dat seizoen als zeventiende en wist sindsdien niet meer te promoveren.

