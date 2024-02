Eredivisie-ontslag hakt er flink in: ‘Ik zag het echt niet aankomen’

John Lammers heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn ontslag als trainer van Heracles Almelo. De Brabander werd in december op straat gezet toen de club het gevoel kreeg dat handhaving in het geding kwam. De mededeling kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Lammers.

Het ontslag van Lammers volgde een dag na zijn zestigste verjaardag. De coach kwam nietsvermoedend met gebak op de club, toen hij het slechtnieuwsgesprek werd ingetrokken.

"Ik heb het echt niet zien aankomen", blikt Lammers nu terug in gesprek met TC Tubantia. "De resultaten en ons spel vielen tegen, maar met de technische staf was een plan gemaakt om dat in de tweede seizoenshelft te verbeteren."

Lammers stond veertiende toen hij zijn ontslag kreeg. "We hadden een goed plan, inclusief extra versterkingen op het middenveld en centraal achterin. Ik heb het alleen nooit kunnen uitvoeren, die kans is me ontnomen."

In sommige mensen is Lammers teleurgesteld. "Maar ik heb wel een heel mooie tijd gehad in Almelo. Ik heb er geweldige mensen leren kennen. Mensen met wie ik nog steeds contact heb. Ik heb hier bloemen gekregen, kaartjes, berichtjes, attenties, noem het maar op. Echt... fantastisch. Dat is mij heel veel waard."

Lammers benadrukt nog niet klaar te zijn als trainer. "Op deze manier wil ik niet eindigen. Overal waar ik eerder heb gewerkt, heb ik resultaat en succes gehaald. Het maakt mij niet zoveel uit, het kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland."

"Het moet een club zijn met een plan. En met warmte. Als dat laatste er niet is, probeer ik dat wel te brengen."

