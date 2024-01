Steeds meer tegengeluid over transfer Henderson naar Ajax: ‘Verkeerde keuze’

Bert van Marwijk raadt het Ajax af om Jordan Henderson naar Amsterdam te halen, zo laat hij optekenen in zijn column voor De Telegraaf. De voormalig bondscoach denkt dat de Amsterdammers deze winter überhaupt een beetje op de financiën moeten letten. Van Marwijk noemt het besluit van Ajax om voor Henderson te gaan dan ook een ‘verkeerde keuze’.

In zijn column begint Van Marwijk direct over de meest besproken Nederlandse transfer tot dusver. “Ik zou er niet aan beginnen. Als Ajax zijnde zou ik in deze periode iets heel anders doen. Ga juist nu met de hele technische staf en andere technische mensen in de club bij elkaar zitten en spreek duidelijk uit: wat willen we nou? Wat is onze visie? Schrijf die visie ook nog een keer duidelijk uit en ga daar binnen de hele club opnieuw aan werken.”

Transfermarktexpert Fabrizio Romano kwam dinsdagavond laat met een update over de mogelijke transfer van Henderson naar Ajax. Volgens de Italiaanse journalist heeft de Amsterdamse recordkampioen er ‘vertrouwen in’ dat de 33-jarige controleur van Al-Ettifaq gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. De deal is nog niet rond, maar heeft volgens Romano ‘grote kans van slagen’.

Van Marwijk denkt te kunnen verklaren waarom Ajax voor Henderson gaat. “Ajax is in paniek. Ik snap Ajax wel, ze kijken naar de ranglijst, zien dat ze negen punten achter staan op FC Twente en vijf op AZ. Dat ze AZ nog zullen inhalen, geloof ik wel. Maar van de twee, FC Twente en AZ, blijft er altijd eentje overeind. Ajax kan nooit hoger dan vierde worden en mist sowieso deelname aan de Champions League, waar het grote geld zit.”

Hoewel Van Marwijk de dure Henderson omschrijft als ‘karakterspeler’, denkt hij niet dat Ajax veel beter gaat worden van zijn komst. “Ik heb Henderson vaak zien spelen bij de nationale ploeg van Engeland en bij Liverpool. Ik vind hem niet een speler die het verschil maakt qua scoren of het neerzetten van de organisatie bij Ajax.”

“Hij is een jongen die goed speelt als een elftal goed op elkaar is ingespeeld”, gaat Van Marwijk verder. “En als je dan ook nog kijkt wat het totale kostenplaatje is – een speler die een vermogen verdiende in Saudi-Arabië krijgt vaak naast zijn salaris nog tekengeld om hem toch voor het verlies van zijn geld tegemoet te komen – dan zou ik het niet doen als ik bij Ajax naar de toekomst zou kijken.”

Journalist Leon ten Voorde is ook sceptisch over de mogelijke komst van Henderson, zo laat hij weten in de dagelijkse voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Ik heb salarissen gehoord van 5 à 6 miljoen euro. Dat is toch te gek voor woorden? Ik vind het onverantwoord. Ik vraag me af of een club als Ajax dit moet willen.”

