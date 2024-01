Sportief directeur Bayern bevestigt: komst Trippier gaat definitief niet door

De transfer van Kieran Trippier naar Bayern München gaat niet door, bevestigt Christoph Freund, sportief directeur van der Rekordmeister. Daarmee wordt het nieuws dat de Duitse tak van Sky Sport eerder op woensdag bracht bevestigd. De rechtsback was al onderweg naar Zuid-Duitsland, maar een nieuwe interne discussie heeft ertoe geleid dat Bayern hem niet gaat vastleggen.

Tegenover de Duitse tak van Sky Sport zegt Freund: "De deal gaat niet meer door. We doen alleen dingen waar we honderd procent van overtuigd zijn." Het nieuws is opvallend te noemen, daar dinsdag nog meerdere Duitse en Engelse media melding maakten van een transfer van Trippier. De Engelsman widel dolgraag een stap maken en bereikte al in een eerder stadium een mondeling akkoord met Bayern.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Florian Plettenberg wist woensdag echter te melden dat de leiding van Bayern niet bereid is om een in hun ogen onrealistisch bedrag te betalen. Binnen het bestuur van de Duitse recordkampioen waren ze er stellig van overtuigd dat het redelijk moet blijven.

Bayern was bereid om maximaal vijftien à zestien miljoen euro neer te leggen voor Trippier. Dat bod werd dinsdag afgewezen door Newcastle United. De deal is daarmee van de baan, daar de nummer twee van de Bundesliga dus niet bereid is om nog verder te gaan.

Trippier kwam dit seizoen in totaal in negentien Premier League-duels in actie. Hij was daarin al goed voor zeven assists. Een doelpunt wist hij nog niet te maken.

De verdediger kwam in januari 2022 voor veertien miljoen euro over van Atlético Madrid. Naast Atlético en Newcastle kwam hij uit voor Barnsley FC, Manchester City en Tottenham Hotspur, waar hij vier seizoenen onder contract stond.

Mukiele

De situatie van Trippier is enigszins te vergelijken met die van Nordi Mukiele. Ook voor de verdediger van Paris Saint-Germain wil Bayern geen extravagante bedragen betalen. Er zijn de afgelopen dagen gesprekken geweest met PSG, maar daarin is nauwelijks vooruitgang geboekt.

Zowel Mukiele als Trippier kwam al tot een mondeling akkoord met Bayern, maar de kans bestaat dus dat beide transfers uiteindelijk niet doorgaan. Ook de eisen van Paris Saint-Germain zijn in de ogen van Plettenberg 'te hoog'.

Intern lopen ze bij Bayern met de gedachten om geen rechtsback meer aan te trekken deze winter. In plaats daarvan moet geld gespaard worden voor de zomerwindow, zeker gezien het feit dat Min-jae Kim (Azië Cup) en Noussair Mazraoui (Afrika Cup) binnenkort terugkeren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties