Woedende Kieran Trippier zoekt ruzie met fan; steward grijpt in

Zaterdag, 11 november 2023 om 23:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:26

De gemoederen liepen zaterdag hoog op na Bournemouth – Newcastle United (2-0). The Magpies verloren voor de tweede maal op rij en daar waren de meegereisde fans niet van gediend. Toen Kieran Trippier er één wees op de vele blessures bij de ploeg, liep het bijna uit op ruzie.

Newcastle ging er zaterdag met 2-0 af door een dubbelslag van Dominic Solanke. De ploeg van Eddie Howe was echter zwaar gehavend. Naast Sven Botman zaten ook onder meer Alexander Isak, Callum Wilson, Dan Burn en Matt Targett in de lappenmand. Bruno Guimarães en Sandro Tonali ontbraken bovendien wegens een schorsing.

Tot overmaat van ramp viel Miguel Almirón tijdens het duel nog uit. Trippier vond het dus ook logisch dat Newcastle minder voor de dag kwam. Een meegereisde fan vond dat niet, en de rechtsback kwam naar hem toe om hem van repliek te dienen.

????? Kieran Trippier to Newcastle fan: "How many injuries have we got?" pic.twitter.com/f2lnfhXPSS — EuroFoot (@eurofootcom) November 11, 2023

"Geven de jongens niet alles? Hoeveel blessures hebben wij?", schreeuwde een duidelijk geïrriteerde Trippier. Daarop besloot een Bournemouth-steward in te grijpen.

Trippier stond vervolgens 'gewoon' de pers te woord, net als trainer Eddie Howe. Die begreep wel dat zijn vice-captain in de emoties schoot.

"Het gaat goed met Kieran", zei Howe. "Emoties lopen soms hoog op, dat hebben we allemaal wel eens. We danken iedereen die mee is gereisd, het was pittig voor ze vandaag."

Door de nederlaag kon Manchester United over Newcastle heen kruipen. Daardoor staat de ploeg van Erik ten Hag nu zesde en die van Howe zevende. Ook in de Champions League gaat het Newcastle niet voor de wind. In de zogenoemde Poule des Doods met Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en AC Milan staan the Magpies laatste.