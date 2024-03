Spelers van Man City breken interlandperiode af voor topper tegen Arsenal

Rúben Dias en Bernardo Silva hebben het Portugese kamp verlaten, zo laat bondscoach Roberto Martínez weten. De Spaanse oefenmeester heeft de twee Manchester City-spelers niet meer nodig voor de interland tegen Slovenië aankomende dinsdag.

Donderdagavond nam Portugal het in Guimarães op tegen Zweden. Al in de eerste helft stonden de Portugezen met 3-0 voor dankzij treffers van Rafael Leão (AC Milan), Matheus Nunes (Manchester City) en Bruno Fernandes (Manchester United).

In het tweede bedrijf maakte voormalig PSV’er Bruma (Sporting Braga) er 4-0 van. Zweden deed via Viktor Gyökeres (Sporting Portugal) iets terug, maar Gonçalo Ramos (PSG) schoot drie minuten later de 5-1 tegen de touwen. Gustaf Nilsson (Union Sint-Gillis) besliste de eindstand: 5-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Rúben Dias en Bernardo Silva begonnen beiden aan de aftrap in Portugal donderdagavond. De sterspelers van Manchester City maakten de negentig minuten vol en zijn niet meer nodig voor het duel met Slovenië.

Het nieuws moet ongetwijfeld klinken als muziek in de oren van Pep Guardiola. De titelstrijd in Engeland is razend spannend met Arsenal en Liverpool op 64 punten. Manchester City volgt met 63 punten.

Guardiola kan zijn spelers dus even wat extra rust geven. Dat komt de Spaanse oefenmeester goed uit: zondag staat het cruciale onderlinge duel met Arsenal op het programma. Het is zelfs niet ondenkbaar dat Guardiola aan bondscoach Martínez heeft gevraagd om de terugkeer van zijn spelers.

Bij Engeland gebeurde afgelopen week hetzelfde. Bukayo Saka werd ‘uit voorzorg’ door de Engelse voetbalbond teruggestuurd naar Arsenal.

Rúben Dias en Bernardo Silva zijn niet de enige spelers die het Portugese kamp hebben verlaten. Ook Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes en Gonçalo Ramos zijn teruggekeerd bij hun club.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties