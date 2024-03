Erling Haaland slaat terug naar Liverpool-ster: ‘Hij weet niet hoe dat voelt’

Komend weekend nemen Liverpool en Manchester City het tegen elkaar op tijdens een absolute Premier League-kraker op Anfield. The Reds hopen de eerste plaats in handen te houden, maar voelen de hete adem van the Citizens, die na 27 wedstrijden slechts één punt minder hebben verzameld. Hoewel de wedstrijd pas zondagmiddag (16:45 uur) wordt afgewerkt, hebben spelers van beide clubs in aanloop naar het duel al wat plaagstootjes uitgedeeld.

De strijd tussen Liverpool en Manchester City, als best presterende clubs van Engeland, houdt voetbalfans wereldwijd al bijna een decennium bezig. Hoewel de grootmacht uit Manchester meer prijzen won, is Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold van mening dat de prestaties van zijn club in de afgelopen jaren de meeste eer verdienen.

“Hoewel zij meer prijzen hebben gewonnen dan wij en waarschijnlijk succesvoller zijn geweest, zullen onze prijzen meer voor ons en onze supporters betekenen vanwege de financiële situatie bij beide clubs”, aldus Alexander-Arnold tegenover FourFourTwo. De Engels international wist in 2020 met zijn jeugdliefde beslag te leggen op het eerste kampioenschap sinds 1990.

Sky Sports maakte dankbaar gebruik van de uitspraken van Alexander-Arnold, door ze voor te leggen aan Manchester City-topspits Erling Braut Haaland. De Noor reageerde gepikeerd. “Als hij dat wil zeggen, prima. Ik ben hier pas één jaar en heb de treble gewonnen. Dat gaf een behoorlijk lekker gevoel. Ik denk niet dat hij precies weet hoe dat voelt…”

Haaland vindt de uitspraken van Alexander-Arnold onnodig, zo laat hij duidelijk blijken. “Hij kan praten wat hij wil… Ik weet niet waarom hij dat doet, maar ik zit er niet mee.” De linkspoot weigert de favorietenrol te claimen. “Ik denk dat er veel teams zijn die de Premier League kunnen winnen, de afgelopen jaren was het altijd City. We gaan proberen om dat weer te doen. Het zal niet makkelijk worden, maar we zijn een goed team.”

Manchester City-verdediger Ruben Dias toont in gesprek met BBC Radio Manchester ook geen begrip voor de uitspraken van Alexander-Arnold. “Aan het eind van de dag kun je alleen bepaalde emoties hebben als je echt dingen wint. Bij het winnen van de treble komt een gevoel dat je alleen kunt hebben als je de treble daadwerkelijk wint. Ik probeer geen commentaar te geven op het succes van andere mensen en probeer het ook niet groter of kleiner te maken dan dat het is.”

