Man City zet met eerste competitienederlaag van seizoen koppositie op het spel

Zaterdag, 30 september 2023 om 17:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:33

Manchester City is zaterdag tegen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen aangelopen. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers ging de ploeg van Josep Guardiola met 2-1 onderuit. Julián Álvarez maakte een eigen doelpunt van Rúben Dias met een schitterende vrije trap ongedaan, maar moest toezien hoe Hwang the Wolves de zege bezorgde. Liverpool kan zaterdagavond bij een zege op Tottenham Hotspur de koppositie in de Premier League van City overnemen.

City kon tegen Wolves niet beschikken over Rodri, die zijn tweede van drie wedstrijden schorsing uitzat na zijn rode kaart tegen Nottingham Forest (2-0 winst). Josep Guardiola zag zijn ploeg dinsdag uitgeschakeld worden in de EFL Cup door Newcastle United. Ten opzichte van dit duel voerde de Spaanse manager enkele wijzigingen door. Dias, Phil Foden en Erling Braut Haaland keerden na het krijgen van rust terug in de basis, terwijl Nathan Aké zich opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal mocht laten zien.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar City de laatste competitieduels vrij eenvoudig won, keek het zaterdag op Molineux al vroeg tegen een achterstand aan. Dias zag de bal in zijn eigen doel belanden nadat hij een voorzet van Pedro Neto ongelukkig toucheerde: 1-0. The Citizens gingen vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. Aké was eerst dicht bij met een rebound uit een moeilijke hoek. Rúben Dias kreeg op slag van rust de kans om de stand weer in evenwicht te brengen, maar kopte vogelvrij in de handen van doelman José Sá.

Met een klein uur op de klok kwamen de bezoekers uiteindelijk alsnog langszij. Álvarez mocht aanleggen voor een vrije trap op de rand van de zestien en krulde de bal op schitterende wijze in de linkerkruising: 1-1. De ploeg van Guardiola kon echter al snel weer helemaal opnieuw beginnen doordat Hee-chan Hwang na een scrimmage simpel kon binnenschuiven: 2-1. In het restant van het duel wist City een nederlaag niet meer te voorkomen.